全身のたるみ＆ゆるみの解消に。１日５セット【痩せ体質への改善をめざす】簡単習慣
運動不足や姿勢の悪化が相まって、「太りやすくなってきた…」「贅肉が気になる…」など体質や体型の変化に悩まされていませんか？そんな事態を少しでも改善していくためには、体幹を強化して正しい姿勢に体を整えることが鍵に。そこで習慣に採り入れいのが体幹を効率良く鍛えることができるヨガの簡単ポーズ【ダンダヤーマナバーマンアーサナ】です。
ダンダヤーマナバーマンアーサナ
（１）床に四つん這いになる
（２）左腕を前方にまっすぐ伸ばす
（３）続けて右脚を後方にまっすぐ伸ばす
（４）伸ばした腕と脚を同時に引き寄せて（１）に戻る
続けて右腕を前方に伸ばした後、左脚を後方に伸ばして、伸ばしきったら互いに引き寄せて再び（１）の姿勢に戻って１セット。これを“１日あたり５セットを目標”に実践します。なお、（４）伸ばした腕と脚を引き寄せる動作がキツいなら、（３）の後に（１）に戻る形でOKです。バランスが左右どちらかに偏っていたり、腕と脚を伸ばしきらずに曲がっていたりしないように注意しましょうね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞