映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が1月30日に公開となる。本作の公開を目前に控えた1月18日、ハサウェイ・ノア役の小野賢章、ギギ・アンダルシア役 の上田麗奈が登壇する＜ガンダムシネマラリー feat. 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』舞台挨拶付き上映＞、さらに二人に加え、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ、そして[Alexandros]が登場した＜映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開直前記念 閃光のセンコウ決起集会＞」のふたつのイベントが実施された。同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。

映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1章が劇場公開されたのが2021年6月のこと。ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇や心理描写が話題を呼んだ同シリーズ最新作が、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』だ。小野賢章(ハサウェイ・ノア役)や上田麗奈(ギギ・アンダルシア役)の登壇をはじめ、[Alexandros]のゲリラライブや松井ケムリ(令和ロマン)の登場など、歌舞伎町を『閃光のハサウェイ』がジャックしたイベントに約4,000人が熱狂した。

◆ ◆ ◆

●【ガンダムシネマラリー feat. 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』舞台挨拶付き上映】

1月30日公開のガンダムシリーズ最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』に向けて、＜ガンダムシネマラリー feat. 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』舞台挨拶付き上映＞が新宿ピカデリーにて開催された。会場には、ハサウェイ・ノア役の小野賢章、ギギ・アンダルシア役の上田麗奈が登壇。第2章の公開を目前に控えた今だからこそ語られる言葉の数々に、場内は終始熱気に包まれた。

冒頭、公開までいよいよ2週間を切った現在の心境を問われると、小野は「本当にお待たせしました、というところが正直な感想です。もう本当に約5年間、会う人会う人から、『いつですか？』と聞かれたのですが、我々もわからなかったので、『いつなんですかね？』と返すしかなくて…。なので、ようやくこの時が来て、本当に嬉しく思います」と、約5年を経て迎える“続章”への率直な思いを吐露。

上田も、「第1章でハサウェとギギ、ケネスが出会い、そして第2章では出会ったからこその物語の動きを、ぜひ皆さんにたくさん考察しながら楽しんでいただきたいなと思います。早く皆さんにお届けして、たくさんの感想を伺いたいなという気持ちでいっぱいです」と語り、観客それぞれの解釈が交錯する『閃光のハサウェイ』ならではの楽しみ方に期待を寄せた。

舞台挨拶前には第1章が上映されたこともあり、お互いのキャラクターの好きなシーンや印象的な台詞について質問がおよぶと、小野は「たくさんあるんですが、エレベーターのシーンにします！」と回答。ギギがハサウェイに“マフティー”の正体を突きつける緊張感あふれる名シーンを挙げ、「ハサウェイからしたら自分の命に直結するんで言えないですけど、あんな迫られ方したら…よく我慢できるなと思います」と振り返り、観客の記憶にも鮮烈に刻まれた心理戦の裏側を語った。

これに対し上田は、「(車の中のシーンで)『危険になるのはもっと厭だから、しゃべらない……』というセリフのシーンです」と答え、小野は「そのシーンでは囁きセリフが多かったんですけど、よりセクシーに表現するためにケネス役の諏訪部さんに助言を頂きました」と、アフレコ時の貴重なエピソードも披露。ギギというキャラクターが持つ“言葉以上の色気”が、どのように作られていたのかが垣間見える瞬間となった。

続いて話題は、第2章『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の台本を初めて読んだ際の印象へ。小野は「第1章は、ハサウェイは割と外交的に、自分がマフティーであることを、バレないように明るく、コミュニケーションの取れる青年みたいなところを演じていた部分がかなり多かった。マフティーの仲間と合流して、心の内で思っていたことと、言葉で発しているところがちゃんとリンクしている部分が多くて、そこはハサウェイの印象が前作とは違うものになるんじゃないかなと思います」と語り、第2章で描かれる“マフティーとしてのハサウェイ”の内面に言及した。

一方、上田は「ギギに関しても第1章では見せなかった一面というのがあると思っていて、前作では手のひらの上で相手を転がしたり、相手を見透かしたりと、万能感のある姿が多く見られたと思うんですけど、第2章では、等身大の少女らしさみたいなものが、多く見られていくかなと。その少女らしさによってどうなるのかをぜひ皆さんの目で確かめていただきたいです」とコメント。

さらに、先日発表となった川上洋平[Alexandros]とSennaRinが歌う挿入歌「ENDROLL」の話題へ。小野は、「[Alexandros]さんの「閃光」は何回聴いた分からないくらい聴いた。本編をみるまではどなたが挿入歌を担当するのか分からない状態でみて、『ENDROLL』が流れてきたときに声で絶対川上さんだと分かって、鳥肌がたちました」と明かし、世界的アーティスト・SZAが歌うオープニングテーマ「Snooze」についても話が及ぶと、上田は「歌詞もそうだし映画とのマッチ率の高さに感動した」と絶賛。小野も「歌詞からギギはもしかしたらそういうことを思ってたのかなと考察しがいがありました」と語り、音楽面からも広がる“考察の余白”に触れた。

最後に上田は、「解釈や正解が人それぞれにある作品だと思うので、その感想を持ち寄って、ぜひ皆さんで細かいところまで楽しんでいただけたら嬉しいなと思います」と観客に呼びかけ、小野も「長い間お待たせしましたが、その分クオリティはとんでもないことになってると思いますのでじっくり観ていただきたいなと思います」と力強くメッセージ。第2章への期待を最大限に高める舞台挨拶は、万雷の拍手の中で幕を閉じた。

◆ ◆ ◆

●【映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開直前記念 閃光のセンコウ決起集会】

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開を直前に控え、公開日までを盛大に盛り上げていく“始まりの日”として、新宿・歌舞伎町を『閃光のハサウェイ』一色に染め上げる推定4,000人のファンが集結した一大イベント【映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開直前記念 閃光のセンコウ決起集会】が、ゲリラ開催された。

会場には、ハサウェイ・ノア役の小野賢章、ギギ・アンダルシア役の上田麗奈が登場。姿を見せた瞬間、集まったファンからは大きな歓声が沸き起こった。トークパートでは、いよいよ公開を迎える現在の心境をはじめ、2021年に公開された前作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の思い出、そして最新作で注目してほしいポイントについて語り合い、会場は終始熱気に包まれた。

さらに、前作の中でも特に印象的な名シーンとして語り継がれる、ハサウェイとギギのプールサイドでのシーンを、なんと生アフレコで披露。喧騒に満ちた歌舞伎町が一瞬にして静寂に包まれ、息をのむような緊張感の中で届けられた貴重な生パフォーマンスに、観客は大きな拍手で応えた。

イベント中盤、突如として会場内のビジョンに“かぼちゃ頭”のマスクを被った人物が出現。場内が騒然となる中、主人公ハサウェイ・ノアがリーダーを務める反地球連邦政府運動「マフティー」を名乗り、そのまま張り詰めた空気の中ステージへ登場する。やがてかぼちゃの被り物を脱ぐと、公式SNSなどを通じて街中に出没し話題を集めていた“謎のかぼちゃ頭のボス”の正体が、M-1王者のお笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリであることが判明。意外すぎる正体に、会場は笑いと拍手に包まれた。

松井は「なんで僕の顔を隠したいんだろうと思いました」と軽妙なジョークを飛ばしつつ、かぼちゃ頭のマスクについて「サイズがかなりタイトめに作られていて、被り心地は最悪です(笑)」と裏話を披露。終始、会場の笑いを誘った。

これに対し小野も、「前作で(マフティーを)しっかりと成敗させて頂いたんですが、今回広報活動してくれてありがとうございます！」とコメントし、和やかな空気で会場を盛り上げた。

そしてイベントのフィナーレには、前作の主題歌を担当した[Alexandros]がサプライズ登場。カウントダウンとともにメンバーが姿を現すと、会場のボルテージは一気に最高潮へ。「Girl A」「超える」を立て続けに披露し、川上洋平(Vo)のハイトーンボイスが新宿の夜に響き渡る。観客はサイリウムを振り、メンバーの名前を叫ぶなど、興奮を全身で表現した。

ラストはコール＆レスポンスから、前作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の主題歌「閃光」をパフォーマンス。会場は、真冬の寒さを忘れさせるほどの熱量に包まれ、まるでロックフェスさながらの光景に。“閃光”の名にふさわしい、鮮烈な盛り上がりを見せ、最新作の公開に向けてこれ以上ない幸先の良いスタートを切った。

シリーズ史上、最も濃密なドラマが描かれる映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、1月30日に公開される。

◆ ◆ ◆

●【特別番組『機動戦士ガンダム×ZIP！特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念SP』】

本作の公開を記念して、日本テレビ『ZIP!』とのスペシャルコラボ特別番組『機動戦士ガンダム×ZIP！特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念SP』が1月24日(土)16時25分より放送されることが決定した。

番組では、朝の情報番組『ZIP！』の総合司会・水卜麻美をはじめ、火曜日パーソナリティーの三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのパフォーマー山下健二郎と、番組の特集コーナーなどを担当している現役高校生のひまひまの3名が出演。ガンダム初心者の3名と一緒に本作の魅力に迫っていくのは、ガンダムを知り尽くす2名のプロだ。その1名は芸能界を代表するガンダムの大ファンにして、俳優・タレントとして活躍する片桐仁。もう1名は『Bバージン』『ゼブラーマン』といった人気作品を生み出してきた漫画家の山田玲司。2名はプライベートでも『ガンダム』について語り合う仲間ということだが、一体どんなトークが飛び出すのか。ガンダム初心者からの素朴な疑問にも答える。

さらに、『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のシーン本邦初公開も。本作のメインキャストの小野賢章と上田麗奈の独占インタビューも届けられる。

■＜ガンダムシネマラリー feat. 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 舞台挨拶付き上映＞

日時：1月18日(日) 15:10の回(上映後舞台挨拶)

場所：新宿ピカデリー

登壇者(敬称略)：小野賢章(ハサウェイ・ノア役)、上田麗奈(ギギ・アンダルシア役)

MC: DJ TARO ■＜映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開直前記念 閃光のセンコウ決起集会＞

日程：1月18日(日)

場所：歌舞伎町シネシティ広場

登壇者(敬称略)：小野賢章(ハサウェイ・ノア役)、上田麗奈(ギギ・アンダルシア役)

[Alexandros]、松井ケムリ(令和ロマン)

MC: DJ TARO

■番組『機動戦士ガンダム×ZIP！特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念SP』

日時：1月24日(土)16時25分〜16時55分

放送局：日本テレビにて

※日本テレビ放送後、TVer / Huluにて配信

▼出演

MC：水卜麻美(日テレアナウンサー)

山下健二郎

ひまひま

片桐仁

山田玲司 ほか

■『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』

1月30日(金)全国公開

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

©創通・サンライズ

▼CAST

ハサウェイ・ノア：小野賢章

ギギ・アンダルシア：上田麗奈

ケネス・スレッグ：諏訪部順一

レーン・エイム：斉藤壮馬

ガウマン・ノビル：津田健次郎

ケリア・デース：早見沙織

イラム・マサム：武内駿輔 ほか

▼STAFF

原作：富野由悠季／矢立 肇

監督：村瀬修功

脚本：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：pablo uchida／恩田尚之／工原しげき

キャラクターデザイン原案：美樹本晴彦

メカニカルデザイン：カトキハジメ／山根公利／中谷誠一／玄馬宣彦

メカニカルデザイン原案：森木靖泰／藤田一己

美術設定：岡田有章

美術監督：大久保錦一

色彩設計：すずきたかこ／久保木裕一

ディスプレイデザイン：佐山善則

CGディレクター：増尾隆幸

撮影監督：大山佳久

特技監督：上遠野学

編集：今井大介

音響演出：笠松広司

録音演出：木村絵理子

音楽：澤野弘之

企画・制作：サンライズ

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

・公式サイト：https://gundam-official.com/

・公式X：https://x.com/gundam_hathaway

