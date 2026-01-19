俳優のキム・ウビンが新婚旅行を終え、復帰を知らせた。

キム・ウビンは18日、自身のSNSに特別なコメントはなく絵文字を添えて近況を伝えた。あわせて公開された写真には、キム・ウビンの現在の姿が収められている。シャツとネクタイを合わせた端正な装いで撮影現場に立つ姿から、会議室のテーブルに腰掛けて資料を確認する場面まで捉えられた。また別のカットでは、ホワイトトーンのセットの壁を突き破って出てくるコンセプトの撮影をこなし、本格的な仕事モードに戻った近況を自然に伝えた。

写真の中のキム・ウビンは、無駄のないスタイルと落ち着いた表情で、休息を経て一層安定した雰囲気を醸し出していた。新婚旅行後も気の抜けた部分のない姿が印象的だという反応が続いている。

これに先立ち、キム・ウビンとシン・ミナは最近スペイン・バルセロナで新婚旅行を楽しむ姿が現地でキャッチされて話題を集めた。高級ブランド店で静かに会話を交わす姿や、韓国料理店を訪れた場面などが公開され、誇張のない日常が注目を浴びた。

二人は2015年に公開恋愛を始め、約10年間にわたり愛を育んできた末、昨年12月20日に結婚式を挙げた。結婚式当日には計3億ウォン（約3210万円）を寄付し、プラスの影響力を実践して話題を呼んだ経緯がある。新婚旅行を終えたキム・ウビンは再び現場に戻り、静かに次のステップを準備中だ。