躍動感あるデザインもおまかせ！ケイウノ ディズニー「スティッチデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリー
ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。
婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。
世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。
今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、『リロ・アンド・スティッチ』に登場する「スティッチ」がモチーフのアイテムを紹介していきます☆
ケイウノ ディズニー「スティッチデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリー
ケイウノ ディズニー特設ページはこちら
長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。
それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。
今回は、『リロ・アンド・スティッチ』に登場する「スティッチ」がモチーフになったジュエリーと、特別なオーダーストーリーを紹介。
それぞれのデザインに込められた想いや、宿る物語を紹介していきます。
新社会人となった記念に！頑張る自分へエールをくれる「スティッチ」のリング
大きな耳や口といった特徴を捉え、細部まで丁寧に仕上げて躍動感も表現。
さらにサファイアのブルーをプラスすることで、より「スティッチ」のイメージに近づけました。
Customer’s Story
社会人として働きだした自分に活力をくれる特別なものが欲しくて、ジュエリーをオーダーしました。
無邪気でイタズラ好きな「スティッチ」を見るたび元気をもらえます。
妻への想いをこめて…家族と共に時を刻む「スティッチ」の腕時計
奥さまがお好きなハワイアンジュエリーの要素を取り入れ、植物の模様にタガネ彫りを施しました。
天真爛漫な『スティッチ』の表情にもこだわっています。
Customer’s Story
「スティッチ」の大ファンである妻の誕生日に、腕時計を贈りました。
実写映画も公開して子どもも好きになり始めたので、時計とともに家族と想い出を作りたいです。
ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名
ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。
婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。
ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。
有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。
ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。
【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。
【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。もしイメージと違っても無料で修正できます。
【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。
世界に一つだけのジュエリーはプレゼントにもぴったり！
ケイウノ ディズニー「スティッチデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリーの紹介でした。
