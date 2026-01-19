セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 マスコットVol.2を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 マスコットVol.2

登場時期：2026年1月16日より順次

サイズ：全長約5×5×10cm

種類：全4種（ノーマル、おなかふっくら、ハグポーズ、ばんそうこう）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、いろいろな姿の「ベイマックス」マスコット第2弾が登場。

優しさあふれるハグポーズや、ケアしてあげたくなる絆創膏を貼った姿など、4種類のデザインがラインナップされます☆

ノーマル

スタンダードな「ベイマックス」の姿を表現したマスコット。

丸みのあるシルエットで、連れ歩きしやすいサイズ感です☆

おなかふっくら

赤いパワードスーツから、ふっくらしたお腹部分を出している姿がユニーク。

メリハリのあるカラーに仕上げられた、存在感抜群なプライズです。

ハグポーズ

両腕を広げて、ハグのポーズをする「ベイマックス」

お腹部分が温かな色になっています。

ばんそうこう

カラフルな絆創膏が貼られた「ベイマックス」もマスコットになって登場。

ケアロボットの「ベイマックス」ですが、絆創膏を貼られていると労ってあげたくなります！

いろいろな「ベイマックス」の姿をデザインした、マスコットシリーズの第2弾。

セガプライズの『ベイマックス』 マスコットVol.2は、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

