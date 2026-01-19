ハグポーズや絆創膏を貼った姿など4種類！セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 マスコットVol.2
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 マスコットVol.2を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 マスコットVol.2
登場時期：2026年1月16日より順次
サイズ：全長約5×5×10cm
種類：全4種（ノーマル、おなかふっくら、ハグポーズ、ばんそうこう）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、いろいろな姿の「ベイマックス」マスコット第2弾が登場。
優しさあふれるハグポーズや、ケアしてあげたくなる絆創膏を貼った姿など、4種類のデザインがラインナップされます☆
ノーマル
スタンダードな「ベイマックス」の姿を表現したマスコット。
丸みのあるシルエットで、連れ歩きしやすいサイズ感です☆
おなかふっくら
赤いパワードスーツから、ふっくらしたお腹部分を出している姿がユニーク。
メリハリのあるカラーに仕上げられた、存在感抜群なプライズです。
ハグポーズ
両腕を広げて、ハグのポーズをする「ベイマックス」
お腹部分が温かな色になっています。
ばんそうこう
カラフルな絆創膏が貼られた「ベイマックス」もマスコットになって登場。
ケアロボットの「ベイマックス」ですが、絆創膏を貼られていると労ってあげたくなります！
いろいろな「ベイマックス」の姿をデザインした、マスコットシリーズの第2弾。
セガプライズの『ベイマックス』 マスコットVol.2は、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ハグポーズや絆創膏を貼った姿など4種類！セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 マスコットVol.2 appeared first on Dtimes.