【ラ・リーガ】レアル・ソシエダ 2−1 バルセロナ（日本時間1月19日／アノエタ）

【映像】肉離れか…久保が倒れ込んだ瞬間

レアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、アクシデントに見舞われた。バルセロナ戦で負傷交代となり、現地メディアからは「重度の肉離れの可能性がある」と悲観的な報道が出ている。

ソシエダは日本時間1月19日、ラ・リーガ第20節でバルセロナを2−1で撃破。久保は右ウイングとしてスタメン出場し、攻守に渡って強度の高いプレーでチームを牽引していたが、後半に無念の交代となった。

アクシデントが発生したのは、1点リードで迎えた66分。カウンターから左サイドのFWミケル・オヤルサバルにボールが渡った瞬間、久保は敵陣の裏を狙ってフルスプリントを開始した。しかし、ハーフウェイライン付近で突如として左の太腿を押さえて転倒。自力で歩くことができず、担架でピッチを後にした。

この緊急事態に、スペイン大手紙『MARCA』は「久保は重度の筋肉系負傷の可能性がある」との見出しで速報を掲載。「タケ・クボは筋肉系の怪我で、担架で運ばれる事態となった。ソシエダにとってこの夜の“ネガティブな点”となった」と報じた。

さらに同紙は怪我の程度について、「クボは重大な断裂（肉離れ）を起こしたような感覚を与えた」と、ピッチ上での様子から重傷の疑いがあることを指摘。「ラ・リーガとコパ・デル・レイ（国王杯）の非常に重要な時期に、数週間の離脱を強いられることになるだろう」と、長期離脱の可能性が高いとの見解を示している。

ソシエダ監督は「まだ検査はしていないが、筋肉系の怪我だ」

また、スペイン紙『AS』によると、ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督は試合後の会見で、久保の状態について言及。「まだ検査はしていないが、筋肉系の怪我だ」と認めたうえで、以下のように嘆いたという。

「残念だ。なぜならクボは我々にとって、攻撃面だけでなく、守備面でのハードワークという点においても非常に重要だからだ。彼がどれくらいの期間離脱するかはまだわからない」

半年後の2026年6月には北中米ワールドカップが控えており、久保の状態が心配される。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

