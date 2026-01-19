【大雪警戒】21日から23日頃にかけて平地でも大雪か 21日朝から22日朝までに最大で平地40センチ、山沿い70センチ降雪予想 交通障害に注意《新潟》
新潟県では、２１日から２３日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。
新潟地方気象台によりますと日本付近は次第に冬型の気圧配置となり、２１日から２５日頃まで強い冬型となるでしょう。
北陸地方の上空約１５００メートルには氷点下１２℃以下の強い寒気が流れ込む見込みで、新潟県では山沿いだけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。
予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
２０日午前６時から２１日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 １０センチ
下越 山沿い ４０センチ
中越 平地 １５センチ
中越 山沿い ５０センチ
上越 平地 １５センチ
上越 山沿い ５０センチ
佐渡 １０センチ
２１日午前６時から２２日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ４０センチ
下越 山沿い ５０センチ
中越 平地 ５０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 ５０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ３０センチ
その後も強い冬型の気圧配置となり、大雪が続くため、積雪がさらに増えるおそれがあります。
新潟県では、２１日から２３日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。