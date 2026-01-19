気象庁によりますと、北～西日本では21日は大雪による交通障害に注意・警戒が必要だということです。

北日本では21日にかけて、東～西日本では20～21日は大雪や着雪、なだれに注意。北～東日本では20～21日は強風や風雪、高波に注意が必要だということです。

今後、冬型の気圧配置が強まる見込みで、寒気のシミュレーションをみると上空1,500ｍ付近に強い寒気が流入し、日本列島の多くのエリアで平地で雪が降る目安となる―6℃以下の寒気の覆われるとみられます。日本海側を中心に大雪や荒れた天気のおそれ、普段雪が降らない地域でも大雪のおそれがあるということです。

雪と雨のシミレーションでは、24日（土）にかけて、大雪が予想される地域があります。

1９日（月）

気象庁によりますと、日本海の低気圧は、前線を伴って寒冷渦の周りの気圧の谷に対応し、発達しながら19日夜は北日本へ進む見込みです。



低気圧の通過により、降雪が強まり大雪となる所がある。北日本では19日は、大雪や着雪、なだれに注意が必要です。

２０日（火）

気象庁によりますと、20日は寒冷渦は千島近海に進み、三陸沖の低気圧が急速に発達しながら千島の東に進む見込みです。日本付近は発達する低気圧と大陸の高気圧との間で、冬型の気圧配置となる見込みです。

２１日（水）

気象庁によりますと、千島の東へ進んだ低気圧は、21日は日本付近は強い冬型の気圧配置となる。850hPaで、北日本には-15℃前後、東～西日本には-12℃前後の平年より5～10℃前後低い強い寒気が流入し、日本海側を中心に降雪が強まり、山地だけではなく平地でも大雪となる所があるということです。



21日は日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)が形成し、北陸地方～山陰を指向する見込みです。JPCZ周辺では大気の状態が非常に不安定となるため、東～西日本の日本海側では21日は、落雷や突風に注意。局地的には竜巻などの激しい突風に注意するとともに、降雪の強まりにも注意が必要だということです。

２２日（木）

気象庁の雪と雨のシミュレーションをみると、22日は、東北や北陸、近畿、山陰の一部などで大雪となるところもある見込みです。

２３日（金）

気象庁の雪と雨のシミュレーションによりますと、23日は、東北や北陸、山陰などの日本海側を中心に雪が降る予報となっています。

２４日（土）

24日は北陸、近畿地方の日本海側で大雪の予報となっています。また、四国地方や九州地方でも雪雲の予報となっています。



予報にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

