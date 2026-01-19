地味に置き場所に困る…アレを一緒に吊るせる100均ホルダー

手や顔を洗うとき、外したヘアゴムを適当に置いて紛失したことはありませんか？そんな悩みを解決するのが、ダイソーの「チューブホルダー」。洗顔料などを吊るして浮かせるだけでなく、便利な突起にヘアゴムをちょい置きできるんです。キュートなクロミちゃんのデザインで、洗面所がパッと華やぐアイディアグッズですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：洗顔フォームホルダー クロミ ハッピーライフ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W42×D36×H48mm

耐荷重（約）：200g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582364535498

可愛いだけじゃない！ダイソーで見つけたチューブホルダー

ダイソーで可愛すぎるチューブホルダーを発見！その名も『洗顔フォームホルダー クロミ ハッピーライフ』です。

洗顔フォームと商品名にありますが、薬味チューブなどにも使用可能で、洗面からキッチンまで、さまざまな場所で活躍してくれます。

絵柄は3種類。そのため使う場所や吊るすチューブによって、絵柄を分けるという使い方も可能です。

これでもう失くさない！ヘアゴムもかけられちゃうスグレモノ

使い方はシンプルでチューブの端をホルダーに差し込むだけ。ホルダーが緩い場合はチューブの端を1cmほど折り曲げて差し込むと、ちょうどよくなりますよ！

フック付きなのでタオルバーなどに引っ掛けて収納ができるようになり、浮かせた状態で保管ができます。掃除のときにいちいち移動させる手間がなく、ぬめり対策にもなりますよ。

またこの手の商品にはめずらしい、ヘアゴムなどをかけられる突起付き！意外と置き場所に困ってその辺に適当に放置した結果、失くしてしまうことが多いので、サッと一時置き場として使えるのは助かりますね。

試しにチューブだけでなく、袋型のバスソルトを吊るしてみましたが、こちらも問題なく使用できました。

一度では使いきれなかったバスソルトや試供品などの保管にも使えるので、複数個持っていると便利ですよ！

今回はダイソーの『洗顔フォームホルダー クロミ ハッピーライフ』をご紹介しました。

こんなに可愛くて実力派。しかも110円（税込）とお安いので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。