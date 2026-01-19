ホテルニューオータニ幕張の最強いちごスイーツビュッフェが開幕！あまおうナポレオンパイも、極上ショートケーキも好きなだけ
ホテルニューオータニ幕張のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」では、2026年2月28日（土）まで、「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ 〜ストロベリーコレクション〜［第一弾］」を開催。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと、詳細をレポートします。
あの「あまおうナポレオンパイ」をはじめ、「新スーパーあまおうショートケーキ」、出来たてクレープ、ローストビーフも楽しめて、破格の価格に驚いてしまうはず。
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。ホテルニューオータニ幕張のティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にやってきました。お目当ては、「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ 〜ストロベリーコレクション〜［第一弾］」。
ホテルニューオータニ（東京）の「ガーデンラウンジ」で、いちごスイーツビュッフェを体験してきたばかりなのですが、ここ幕張では「あまおうナポレオンパイ」も好きなだけ楽しめるそうなんです。さらに、「新スーパーあまおうショートケーキ」、バラエティ豊かなサンドイッチ、王道のローストビーフも登場。贅沢なランチタイムを過ごせそうです。
まずはドリンクをご紹介。ノンアルコールカクテル「?マクハリ・あまおう・フィズ〜」をオーダーしました。いちごの甘酸っぱさと爽やかさが魅力の一杯で、さっぱりとした後味。博多あまおうのシロップを使っていて、この季節ならではですね。
それでは、食べ進めていきましょう。「いちごクロワッサン」は、ふんわりと漂うバターの香りがたまりません。外側はパリッとしていて、とても繊細。いちごの風味もほんのり感じられておいしいです。
「いちごとクリームチーズのベーグルサンドウィッチ」は、ピンクカラーのクリームチーズを挟んでいてかわいらしい。モチモチ食感のベーグル、いちごジャム、クリームチーズがよく合います。まるでスイーツのようなサンドイッチ！
デザートコーナーへ行ってみましょう。今回のビュッフェは、好きなスイーツを選び、スタッフの方に取っていただくスタイルです。アフタヌーンティーのスタンドが用意されていたので、こちらに飾り付けてみました。
目玉のひとつ、「新スーパーあまおうショートケーキ」。あまおうはジューシーで甘く、ほどよい酸味。クリームの口溶けも絶妙です。いちご、スポンジ、クリーム…すべてのバランスが完璧です。
ニューオータニといったら、「スーパーメロンショートケーキ」も欠かせません。
しっとりとしたスポンジ生地と、メロンの一体感がいいですね。
和のテイストが楽しめる「いちごロール」。ふわふわ生地で包んでいるのは、生のいちごとあんこなんですよ。
今日訪れた目的は、そう、「あまおうナポレオンパイ」です。
存在感抜群の大きないちごは、もちろんあまおう。パイ部分はパリッと仕上げていて、中には濃厚なクリームがたっぷり。質の高さもボリューム感も素晴らしく、幕張まで来た甲斐がありました。
再び、ビュッフェ台へ。焼きたてのピザがあったので、持っていきましょう。店内には窯があって、熱々を提供してくれるのは嬉しい限りです。
もっちりとした生地の上に、酸味とコクのあるトマトソースをのせた「ピザマルゲリータ」。チーズの存在感もあって絶品です。
フォトジェニックな「窯焼き いちごピッツァ」も。スライスしたいちごをぎっしり敷き詰めていて、なんとも贅沢。デザートピザかと思いきや、甘じょっぱさもあって、クセになる味わいです。もう1枚食べたくなってしまいますね。
お次は、グラススイーツに寄り道です。
見た目からしておいしそうな「チョコレートゼリー いちご飾り」。ゼリーなのでわりと硬さがあるのかな？と思いきや、かなりふわっとしていて、チョコレートムースを思わせます。さらにスプーンを進めると、先ほどとは違って、チョコレートプリンのよう。甘酸っぱいいちごと、濃厚なチョコレートの風味が魅力のデザートです。
「いちごパンナコッタ」は、ミルキーでとろんとした口当たり。いちごソースで爽やかにいただけるのがいいですね。
「いちごゼリー」も、ニューオータニを代表するスイーツのひとつ。ゼリーはぷるっと弾力があり、さっぱりとした味わい。フレッシュいちごとのバランスもいい感じです。
お待ちかねのローストビーフコーナーへ。サンドイッチとスイーツだけでなく、ホテルビュッフェでおなじみの料理も用意されているのが魅力的です。
「ホテル伝統じっくり低温で焼き上げるローストビーフ」。お肉はしっとり柔らかく、旨みがジュワッと広がっていきます。ケーキなど、甘いものの合間にいただくのにぴったりですね。
ローストビーフに満たされたので、お次はモンブランのコーナーに行ってみましょう。アイスクリームの上に、モンブランクリームを搾ってくださるんです。
搾りたてのモンブランクリームが嬉しい「生搾りモンブラン〜いちご仕立て〜」。ミルクアイスが入っているので、早めにいただくのがよさそうです。
和栗の風味をしっかり楽しめ、ほどよい甘さもいい。甘酸っぱいいちごソースとマッチしています。
続いて、個性豊かなサンドイッチを堪能していきます。
まずは、「ローストビーフサンドウィッチ」を。このローストビーフが大好きなんですよね。ジューシーなお肉と、シャキシャキレタスの相性がよく、全体的に優しい味わい。ボリュームがあるのですが、ペロッと食べられちゃいます。
「Wチーズのビーフバーガー」もおいしそう。こちらも、かなりボリューミーです。パティがとにかくおいしくて、しっかりとした食感のバンズ、コクのあるチーズともベストマッチ。
そのほか、「クラシックポークカツサンドウィッチ」「てりやきチキンサンドウィッチ」「すき焼きサンドウィッチ」もいただきました。
