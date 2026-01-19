【ブリュッセル＝上杉洋司】米国によるデンマーク自治領グリーンランドの領有に反対する欧州８か国に対して米国が追加関税を課すと発表したことを受け、欧州連合（ＥＵ）は９３０億ユーロ（約１７兆円）相当の報復関税を導入する措置の検討を始めた。

ロイター通信などが１８日、報じた。

ＥＵ加盟２７か国は１８日、ブリュッセルで大使級の会合を開き、対応を協議した。ＥＵは昨年７月に米国と関税交渉で合意したが、決裂した場合に備え、９３０億ユーロ相当の米製品に追加関税を課す準備をしていた。ロイターによると、この措置を適用する案が選択肢として浮上しているという。

ＥＵ各国は米国に方針撤回を求めて働きかけを強めることでも一致した。米国経済に打撃となる措置をちらつかせ、米側に翻意を促したい考えとみられる。

対立激化の回避を模索する動きも活発化している。スターマー英首相、メローニ伊首相らは１８日、トランプ米大統領と個別に電話で会談した。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長はトランプ氏との電話会談後のＳＮＳで、１９日にスイスで開幕する世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）に合わせてトランプ氏と会談する見通しを明らかにした。