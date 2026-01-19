ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ男子札幌大会（１８日・札幌大倉山＝ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）――個人第１８戦が行われ、小林陵侑（チームＲＯＹ）が１３６メートル５０、１３８メートル５０を飛び、合計２７４・２点で今季７度目の表彰台となる２位に入った。

二階堂蓮（日本ビール）が６位、中村直幹（フライングラボラトリー）は１３位。２７７・７点のドメン・プレブツ（スロベニア）が２連勝で今季９勝目を挙げた。

助走を改良、納得の飛躍

前日、同学年の中村と後輩の二階堂の表彰台を見届けた小林陵。エースの意地もあっただろう。五輪前の国内Ｗ杯で優勝争いを演じて会場を沸かせ、「きょうは２本ともいいパフォーマンスができた」と納得の表情を浮かべた。

高い修正力が生きた。試合前の陸上トレーニングで動画を撮影しながら、踏み切りにつながらなかった前日の助走姿勢を改良。１回目でヒルサイズに迫る飛躍で２位につけると、２回目に最長不倒の１３８メートル５０を飛んだ。

今季ここまでＷ杯総合２位。ただ、五輪連覇には壁も立ちはだかる。この日は好飛躍を２回そろえたものの、再びプレブツに上回られた。「今の状況だとドメンがミスしない限り難しい」。総合１位を独走するライバルの強さは本物だ。

小林陵はこう付け加えた。「ミスを待つわけでもなく、自分のパフォーマンスをするしかチャンスはない。楽しみっすね」。日本のエースには、前回五輪王者としての意地がある。（福井浩介）