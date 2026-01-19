グリーンランドの旗を振るデモ参加者＝17日、グリーンランドの中心都市ヌーク/Marko Djurica/Reuters

（CNN）トランプ米大統領がデンマーク自治領グリーンランドの「領有」をめぐって、米国によるグリーンランド購入で合意に至らなければ同盟国に関税を課すと警告したことを受け、欧州の首脳からは反発の声が相次いでいる。

トランプ氏の発言を受け、欧州連合（EU）の大使らはブリュッセルで緊急会合を開催した。グリーンランドの中心都市ヌークでは、人口の約4分の1にあたる人々が併合の可能性に反対する抗議デモに参加した。

ここまでの動きは次の通り。

欧州首脳の反応：英国のスターマー首相は、グリーンランド問題を巡ってトランプ氏と協議し、「NATO（北大西洋条約機構）の集団安全保障を追求するために同盟国に関税を課すのは誤りだ」と伝えた。英首相官邸によると、スターマー氏はデンマークのフレデリクセン首相、欧州委員会のフォンデアライエン委員長、NATOのルッテ事務総長と相次いで電話協議を行った後、トランプ氏と会談したという。トランプ氏との個人的な関係構築に努めてきたフランスのマクロン大統領は、関税の脅しについて「受け入れられない」と述べた。

トランプ政権幹部がグリーンランド購入を支持：米国のベッセント財務長官は、北極圏で中国やロシアが影響力を拡大するのを防ぐ広範な防衛の一環として、米国がグリーンランドを管理する構想について、欧州は「理解するだろう」と述べた。ペンス前副大統領はグリーンランド購入を支持するとしつつ、トランプ氏の戦略や「憲法上の権限の疑わしい行使」について懸念を示した。

偵察任務：ドイツ国防省は、NATOによる広範な取り組みの一環としてグリーンランドで実施された欧州各国による「偵察任務」でのドイツの役割が終了したと明らかにした。派遣されたドイツ軍の兵士は「重要な知見」を得ることができたという。

共和党内の慎重論：共和党のターナー下院議員（オハイオ州選出）は、トランプ氏の脅しについて、問題があると指摘した。同議員は、グリーンランドが国家安全保障上、戦略的に重要だと認めつつも、CBSの番組で、「NATO加盟国の領土を武力で奪取する権限は大統領にはない」と述べた。

グリーンランド住民の動き：ヌークの商店主らはCNNの取材に対し、軍事行動や不安定化を懸念する住民が増え、サバイバル用品の売り上げが最近大幅に伸びていると明らかにした。