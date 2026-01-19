『夫に間違いありません』第3話、“栄大”山崎真斗が学校でトラブル【あらすじ】
俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00〜）の第3話がきょう19日に放送される。
【場面カット】“栄大”山崎真斗と仲良くラーメンを食べる”光聖”中村海人
本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。主人公の生活に大きく影響するのはどんな人物たちなのか。
■第3話あらすじ
聖子の身に新たな脅威が迫る。要求された500万円を手に自ら瑠美のもとへ向った聖子は「夫とはもう会ってほしくない」と言い放ち、瑠美を牽制（けんせい）する。その頃、イルカの絆創膏に違和感を覚えた天童（宮沢氷魚）は聖子の過去を調べ始めていた。
一方、聖子の息子・栄大（山崎真斗／※崎＝たつさき）は学校で藤木（二井景彪）にある動画を見せられていた。それは、聖子が一樹のアパートに入っていく映像で、聖子が不倫をしているのではないかと侮辱された栄大は、思わず藤木の胸ぐらをつかみ、拳を振り上げる。
学校に呼び出された聖子は、温厚な栄大がなぜ暴力に訴えるようなことをしたのか理解できず、おどけて本当のことを言おうとしない栄大の様子が気になって仕方ない。
一刻も早く平穏な日常を取り戻したい聖子は、隠ぺいを悟られないよう、できるだけ他者との関わりを避けようと警戒するが、紗春（桜井ユキ）が聖子を訪ねてきたことで心理的にさらに追い詰められていく。その矢先、部屋にいたはずの亜季（吉本実由）が姿を消し…。
