¡¡¿Íµ¤¤ÎËÜ¤ÎÃø¼Ô¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³Ø¹»¤ËÆÃÊÌ¼ø¶È¤òÆÏ¤±¤ëÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆÉ½ñ¿ä¿Ê»ö¶È¡Ö¥ª¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ó¥¸¥Ã¥È¡×¡£³¨ËÜºî²È¤ÎµÜÀ¾Ã£Ìé¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯12·î¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï»³¸ý¸©¤Î´ä¹ñ»ÔÎ©½¤À®¾®³Ø¹»¡£ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥¢¡¼¥Èºî¤ê¤Ç¡¢¸Þ´¶¤òÂç¤¤¤Ë»É·ã¤¹¤ë¼ø¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦°ÂÎ¤ËãÍý»Ò¡¡¼Ì¿¿¡¦¼óÆ£´´É×¡Ë
1956Ç¯ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤¦¤ó¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¡ÊÎëÌÚ½ÐÈÇ¡Ë¤Ç¹ÖÃÌ¼Ò½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ³¨ËÜ¾Þ¡¢¡Ø¤Õ¤·¤®¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ä¤µ¤ó¡Ù¡Ê¶â¤ÎÀ±¼Ò¡Ë¤ÇÆüËÜ³¨ËÜ¾ÞÆÉ¼Ô¾Þ¡£¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤È¥¢¥ó¥¥í¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î¿´ÂÇ¤ÄÊª¸ì¡Ø¤ª¤Þ¤¨¡¡¤¦¤Þ¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ë¤ã¡¼¤´¡Ù¡ÊÎëÌÚ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤¬¹ñÆâ³°¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¦¤Þ¤½¤¦¤À¤Ê¡¡¤µ¤è¤Ê¤é¥¦¥Þ¥½¥¦¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
µÜÀ¾Ã£Ìé¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏFacebook¤Î¡ÖµÜÀ¾Ã£Ìé¤µ¤ó¡Ê¾¡¼ê¤Ë»äÀß±þ±çÃÄ¡Ë¡×¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡×
¡¡Æ±¹»¤Î¹»Äí¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ùÎð110Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥¹¥Î¥¤¬¤½¤Ó¤¨¤¿¤Ä¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿⁈¡¡¤³¤ì¤¸¤ã¡¢Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤¹¤ë¤È¤¡¢ÀäÂÐ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬ÌÚ¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤Í¡ª¡×
¡¡¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿µÜÀ¾Ã£Ìé¤µ¤ó¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¼«ËýÏÃ¤ò¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢1¡Á6Ç¯¤ÎÁ´¹»À¸ÅÌ16¿Í¤È»²´Ñ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò·ó¤Í¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÝÌõËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¤³°¤Î¹ñ¡¹¤òÈô¤Ó²ó¤ë»Ñ¤ä¡¢ºîÉÊ¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤ÎºÝ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜ¤Ï´Ý¤¯¡£µÜÀ¾¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ó¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡£¼«Ãø¤Î¡Ø¤Ï¡¼¤¤¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤ä¡Ø¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ª¤ª¤«¤ß¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Þ¤Í¤·¤ó¤Ü¤¦¡Ù¡Ê´äºê½ñÅ¹¡Ë¤ò¡¢Â¿ºÌ¤ÊÀ¼¿§¤ÇÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Ë¤ã¡¼¤´¡Ù¡ÊÎëÌÚ½ÐÈÇ¡Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥Í¥º¥ßÌò¤Ë£³¿Í¤Î¶µ¿¦°÷¤òÈ´Å§¡£¥Í¥³Ìò¤ÎµÜÀ¾¤µ¤ó¤È¤ÎÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éÂ¨¶½·à¤Î¤è¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï2Ç¯À¸¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÝ°é±à¤ä³Ø¹»¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡£¤³¤ó¤ÊÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡×¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¤À¡£
ÉÙ»Î»³¤Î¸«¤¨¤ë¤Þ¤Á¤«¤éÍè¤¿¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ëµÜÀ¾Ã£Ìé¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë
¡¡µÜÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Ç¤³¤½¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï³¨ËÜ¤Î¥×¥í¡¢¤½¤ì¤â¤±¤Ã¤³¤¦¾å¤Î¤Û¤¦¡×¤È¤Þ¤¿¾Ð¤ï¤»¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤Ç¤âÄ¹¤¤¤³¤È¡¢¤º¡¼¤Ã¤È²¼¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡Ö³¨ÉÁ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¡£Æ±´ü¤ÎÃç´Ö¤ÏÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤Ï¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤«¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ê¤¤¤À»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê³¨¤À¤±¤ì¤É¡¢ÅÒ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÔ½¸¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡À¸ÅÌ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤À¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤¬¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Éþ¤ÏÃ¯¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×¡Ö²ÈÂ²¡×¡Ö³Ø¹»¤ËÍè¤ë¤ÈÃ¯¤¬¤¤¤ë¡©¡×¡ÖÍ§¤À¤Á¤äÀèÀ¸¡×¡Ö¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËµÜÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¾Íè¤ËÉ¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¼ø¶È¸åÈ¾¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Çºî¤ëÎ©ÂÎºîÉÊ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ØÀ¤³¦¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ø¥ó¥Æ¥³¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÙÀ©ºî¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï´ÊÃ±¡¢¹õ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¤³¤Î2¿§¤ÎÌýÀ¥Ú¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤ºÂæ»æ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿§¤Å¤±¤¹¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë»æ¤Ë¡Ö¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤Æ¡ª¡×¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯ÉÁ¤»Ï¤á¤ë»Ò¡¢¹Í¤¨²á¤®¤Æ¸Ç¤Þ¤ë»Ò¡£µÜÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê³¨¤Ç¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡£²¼¼ê¤Ç¤â¼ºÇÔ¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¯¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¤â¤Î¡×¤Ë¤Ï¡¢³¨¤¬¶ì¼ê¤À¤È¤«²¼¼ê¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊ§¿¡¤µ¤»¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÓ¤¬À¸¤¨¤¿¥¯¥â¡Ê¡©¡Ë¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥«¡Ê¡©¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥¶¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¹¥Î¥¡Ê¡©¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êà¥Ø¥ó¥Æ¥³á¤¬¡£
¡¡¤¢¤ëÄøÅÙÉÁ¤±¤¿¤é¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤êÈ´¤¯¡£¡Ö³¨¤ÎÀþ¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀÚ¤í¤¦¡×
¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤ª¤ª¤¶¤Ã¤Ñ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈºÝ¡Ê¤¤ï¡Ë¤Þ¤ÇÀÚ¤ë¡£¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×
¡¡¼êËÜ¤ò¸«¤»¤ëµÜÀ¾¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ï¿¿·õ¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸Áê¼ê¤À¤«¤é¤ÈÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Á´ÉôÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿¤é¡¢Âæ»æ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡£¤Ç¤¤¿»Ò¤«¤éµÜÀ¾¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¡ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤À¤è¡×¡Ö¤¤Á¤ç¤¦¤á¤ó¤Ê³¨¤¬¥Ø¥ó¥Æ¥³¤µ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤¿¤Ê¡£¾å¼ê¡×¤È¹ÖÉ¾¡£µÜÀ¾¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤ÇºîÉÊ¤¬¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¼ø¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¢¡¼¥È¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈµÜÀ¾Ã£Ìé¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤Í¡ª¡×
¡¡³¨ËÜºî²È¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ò¡¢¹»Äí¤Î¥¯¥¹¥Î¥¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ÄÀ¤æ¤¿¤«¤ÊÎÏºî¤Î¿ô¡¹¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±Ç¯À¸¤«¤é£¶Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª»ùÆ¸¤¿¤Á¤Î´¶ÁÛ¤Ï
ÃÝÅÄÍþ°Â¡Ê¤ê¤¢¤ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê£²Ç¯¡Ë¡Ö³¨¤ÎÀþ¥®¥ê¥®¥ê¤ËÀÚ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤à¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëµÜÀ¾¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥®¥å¥Ã¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Ê¿ÅÄÎ°¼ù¡Ê¤ê¤å¤¦¤¸¤å¡Ë¤µ¤ó¡Ê4Ç¯¡Ë¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤¡¢µÜÀ¾¤µ¤ó¤¬ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Ü¤¯¤â¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
ËöÅÄæÆÇÏ¤µ¤ó¡Ê6Ç¯¡Ë¡Ö²¿¤òÉÁ¤³¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢µÜÀ¾¤µ¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¡û¢¤¢¢¤òÉÁ¤¤¤Æ¤´¤é¤ó¡¢¤È¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³¨¤òÉÁ¤¯¿Í¤Ã¤Æ¤â¤ÎÀÅ¤«¤ÇÌµ¸ý¤Ê¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢³¨ËÜºî²È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×