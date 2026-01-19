©CHOPPER's Friends

『CHOPPER’s（チョッパーズ）』は『ONE PIECE』の大人気キャラクター、チョッパーを主人公にした新プロジェクト。海賊の世界を飛び出し現実世界で暮らすチョッパーの日常を描いた漫画やイラストがSNSや公式サイトで公開され、話題になりました。

今回は“かわいいチョッパーの色んな姿が楽しめるカフェ”をテーマに、チョッパーの世界観をフードやドリンク、グッズで表現しています。どれもSNS映えすること間違いなし！



あちこちにチョッパー！ なかわいさ満点フード

【フード】

「チョッパーのホワイトカレーライス」1790円

チョッパーの顔がそのままカレーライスに…！ 別添えのホワイトカレーをかけて召し上がれ。

「チョッパーのかくれんぼオムライス」1590円

小さな足跡をたどると…？ チョッパーがひょっこり。遊び心があって楽しいオムライスです。

【デザート】

「チョッパーのごほうびパンケーキ」1590円

「チョッパーのごほうびパンケーキ」はチョッパーの大好物をつめこんだパンケーキ。チョッパーと一緒に食べている気分を味わえるかも…？

「チョッパーの宝さがしパフェ」1390円

チョッパーが大好きなわたあめの中は…？シロップをかけると、フルーツやゼリーがきらきら輝くパフェに！

【ドリンク】※テイクアウト可能

「ふわふわもぐもぐキャラメルミルク」990円

チョッパーがわたあめの頂上に到着！ わたあめだけ先に食べても、キャラメルミルクに混ぜても楽しめます♪

「マシュマロぷかぷかいちごラテ」1090円

イチゴミルクの上で、チョッパーがぷかぷかしています。マシュマロの絵柄はランダムなので、どのチョッパーに出会えるかお楽しみに!

「チョッパーのよじのぼりレモネード」990円

大好物わたあめを食べたくてよじのぼっているチョッパー…？わたあめはそのまま食べても、レモネードに入れて溶かしてもOK！

「チョッパーのほかほかココア」990円

寒い冬にぴったりな心も体も温まるココア。アートはランダムなので、どのチョッパーに出会えるかお楽しみに！

こんなところにもチョッパー！ おみやげをチェック

「アクリルキーホルダー（ランダム5種）」770円

「缶バッジ（ランダム5種）」605円

「クリアファイル2枚セット」880円

「ミニタオル」1650円

「マグカップ」2200円

来店予約（660円/1名）をしてメニューを注文すると、「オリジナルステッカー」が貰えます！

さらにカフェでドリンクメニューを注文すると「オリジナル紙コースター（全5種）」がランダムで1品につき1枚当たります！ どれが当たってもうれしいですね。

チョッパーの日常を描いた「CHOPPER’s」をコンセプトにした「CHOPPER’s CAFE」は2026年2月1日（日）まで！ お気に入りのフードやドリンク、グッズを見つけてみて。



■「CHOPPER’s CAFE（チョッパーズカフェ）」

住所：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2F

場所：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店

期間：開催中〜2026年2月1日（日）

※予約の場合は、先着制。

※1申込につき、4席までの予約が可能。



Text：中川葉月



