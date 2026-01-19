【渋谷】『ONE PIECE』の大人気キャラクター・チョッパーに囲まれる！「CHOPPER’s CAFE」が期間限定オープン
「CHOPPER’s CAFE」のこだわりポイントは…？
『CHOPPER’s（チョッパーズ）』は『ONE PIECE』の大人気キャラクター、チョッパーを主人公にした新プロジェクト。海賊の世界を飛び出し現実世界で暮らすチョッパーの日常を描いた漫画やイラストがSNSや公式サイトで公開され、話題になりました。
今回は“かわいいチョッパーの色んな姿が楽しめるカフェ”をテーマに、チョッパーの世界観をフードやドリンク、グッズで表現しています。どれもSNS映えすること間違いなし！
あちこちにチョッパー！ なかわいさ満点フード
【フード】チョッパーの顔がそのままカレーライスに…！ 別添えのホワイトカレーをかけて召し上がれ。 小さな足跡をたどると…？ チョッパーがひょっこり。遊び心があって楽しいオムライスです。
【デザート】「チョッパーのごほうびパンケーキ」はチョッパーの大好物をつめこんだパンケーキ。チョッパーと一緒に食べている気分を味わえるかも…？チョッパーが大好きなわたあめの中は…？シロップをかけると、フルーツやゼリーがきらきら輝くパフェに！
【ドリンク】※テイクアウト可能
チョッパーがわたあめの頂上に到着！ わたあめだけ先に食べても、キャラメルミルクに混ぜても楽しめます♪
イチゴミルクの上で、チョッパーがぷかぷかしています。マシュマロの絵柄はランダムなので、どのチョッパーに出会えるかお楽しみに!大好物わたあめを食べたくてよじのぼっているチョッパー…？わたあめはそのまま食べても、レモネードに入れて溶かしてもOK！
寒い冬にぴったりな心も体も温まるココア。アートはランダムなので、どのチョッパーに出会えるかお楽しみに！
こんなところにもチョッパー！ おみやげをチェック
「アクリルキーホルダー（ランダム5種）」770円「缶バッジ（ランダム5種）」605円「クリアファイル2枚セット」880円
「ミニタオル」1650円
「マグカップ」2200円
来店予約（660円/1名）をしてメニューを注文すると、「オリジナルステッカー」が貰えます！
さらにカフェでドリンクメニューを注文すると「オリジナル紙コースター（全5種）」がランダムで1品につき1枚当たります！ どれが当たってもうれしいですね。
チョッパーの日常を描いた「CHOPPER’s」をコンセプトにした「CHOPPER’s CAFE」は2026年2月1日（日）まで！ お気に入りのフードやドリンク、グッズを見つけてみて。
■「CHOPPER’s CAFE（チョッパーズカフェ）」
住所：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2F
場所：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店
期間：開催中〜2026年2月1日（日）
※予約の場合は、先着制。
※1申込につき、4席までの予約が可能。
©CHOPPER's Friends
Text：中川葉月
