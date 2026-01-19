嫌いじゃないけど告白は待って！と思っている女子のサイン９パターン
すでに２人きりで何度か会っていて、いい感じになっているにもかかわらず、女子側は「正式にお付き合いするにはまだ時期が早い」と考えている場合もあります。その理由はさまざまですが、事を急いでせっかくの恋をダメにしたくなければ、相手の様子を注意深く観察する必要がありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「嫌いじゃないけど告白は待って！と思っている女子のサイン」をご紹介します。
【１】「仕事やプライベートが大変」と多忙を装う
「忙しいわりに連絡もデートも減るわけじゃないのがポイント」（20代女性）というように、忙しさを理由に正式な交際は気が進まないことをにおわせるパターンです。「じゃあ、あんまり連絡しないほうがいい？」などとわざと焦らしてみるのもよいかもしれません。
【２】「私、ワガママな女だからね」と人に嫌われそうな面を教えたがる
「先にマイナス面をさらけ出して『それでもいいの？』と確認していたりする」（20代女性）というように、あえて嫌われそうな情報を出して気持ちを試すパターンです。いったん「ホント、最悪だよねー」と同意して突き放してみると、形勢が変わるかもしれません。
【３】「人のことを好きになるのは時間がかかる」とその気のなさをほのめかす
「自分を安売りしないための作戦です」（20代女性）というように、簡単に恋には落ちないとアピールするパターンです。とはいえ、本気にせずに余裕をぶっこいているとあっさりほかの男に取られることもあるので、告白はしないまでも早めに距離を詰めていきたいものです。
【４】「熱をあげているアイドルがいる」とほかの男への興味をアピールする
「私の場合はアニメキャラですね」（10代女性）というように、恋の駆け引きのためにほかの男に熱を上げていることを強調するパターンです。ムキになっても自分が哀れなだけなので、一緒に「カッコいいよねー」と同調してあげるのがベターでしょう。
【５】「雰囲気がいい店より楽しく騒げるところに行きたいな」と恋愛ムードを避けたがる
「デートスポットばかりに行くと、相手も自分もその気になっちゃうから」（20代女性）というように、デートっぽくない場所に行きたがり、恋愛ムードにブレーキをかけるパターンです。相手の気持ちが落ち着くまでは、しばらくその要望に従ってあげるといいでしょう。
【６】「大人になってから久しぶりに男友達ができた」と「友達」を強調する
「なし崩しで『俺の女』みたいな感じになっていくのは嫌なので…」（20代女性）というように、やたらと友達をアピールして、関係性を確かめたがるパターンです。もっと素直になってもらいたければ、ほかの女友達の存在をチラつかせて嫉妬心を煽ってみるのもアリでしょう。
【７】「２人きりじゃなくてたまには大勢で遊ぼう」と「みんなで」を提案する
「いいムードすぎてこのままだと恋に落ちそう！って思っているからです」（10代女性）というように、頭を冷やすために大勢で会おうと申し出るパターンです。ひとまず提案を受け入れてみんなで遊べば、おのずとあなたへの気持ちが整理されるかもしれません。
【８】「前々から約束してもらわないと突然は会えない」とアポなしデートを牽制する
「まだあんたの彼女じゃないんだからね！っていう意味です」（20代女性）というように、馴れ馴れしい態度を牽制してくるパターンです。「すみませんでした。次はもっと前から申し込むようにします」と必要以上に反省するとフォローが入るかもしれません。
【９】「前の恋を引きずっている」と元カレへの未練をほのめかす
「実際それで臆病になってる場合もあるし、結婚を意識して慎重になってる場合もある」（20代女性）というように、失恋の痛手が癒えていないことをほのめかし、新たな恋への迷いを伝えるパターンです。「早く好きな人ができるといいね」と突き放して揺さぶりをかけるのも手でしょう。
いずれの項目も、性急すぎる告白に対して、その気がないことをほのめかす「断り文句」に似ていることがわかります。こうしたサインがあったら、少し様子見をしたほうがよいでしょう。（熊山 准）
いずれの項目も、性急すぎる告白に対して、その気がないことをほのめかす「断り文句」に似ていることがわかります。こうしたサインがあったら、少し様子見をしたほうがよいでしょう。（熊山 准）