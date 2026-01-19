立憲民主党の安住淳、公明党の西田両幹事長は１９日午前、国会内で記者会見し、両党が結成した新党「中道改革連合」の綱領を発表した。

「現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化」などの５本柱を掲げた。同日午後には基本政策を発表する。

５本柱にはこのほか、▽持続的な経済成長への政策転換▽新たな社会保障モデルの構築▽包摂社会の実現▽不断の政治改革と選挙制度改革――を据えた。

立民が綱領で掲げる「原発ゼロ」には触れなかった。原発の再稼働容認を主張する公明に配慮したとみられる。安全保障については「憲法の平和主義に基づく専守防衛を基本に、日米同盟と平和外交を軸とした現実的な外交・防衛政策を進める」とした。

新党の理念としては「生活者ファーストの政策を着実に前へと進める中道政治の力が求められている」と強調し、「国民が求める改革を主導する基軸となることを目指す」と訴えた。

安住氏は記者会見で「私たちの存在の信を問うていきたい」と述べた。西田氏は「日本政治における本格的な中道勢力の固まりの第一歩として支援を賜りたい」と語った。