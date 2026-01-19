BLACKPINK・JENNIE（ジェニー）の上半身をあらわにしたフォトが公開された。韓国の有名フォトグラファーのホン・ジャンヒョン氏は18日、自身のSNSに「JENNIE Photo Exhibition＜J2NNI5＞」という文とともに数枚の写真を公開した。

公開された写真は、モノトーンで撮影したJENNIEの姿で、韓国メディアのイルガンスポーツは19日「果敢ながらも節制された雰囲気が印象的だ。上着を最小化し、スタイリングと自然なポーズは、JENNIEのしっかりしたシルエットと自信あふれる目つきをさらに引き立てている」と表現した。

また「カメラを正面から凝視する視線では、強烈なカリスマが感じられ、また別のカットでは体のラインに沿って流れる曲線美と余裕のある表情で、繊細ながらも官能的なムードを完成した。不必要な演出を減らした白黒写真はJENNIE固有の存在感とオーラを極大化する」とも伝えた。

JENNIEは現在、ソウル市内で初写真展「JENNIE PHOTO EXHIBITION＜J2NNI5＞」を開いており、29日まで開催する。

公開された写真は、同写真展で30万ウォン（約3万円）で販売されるフォトブックに収録された写真の一部。浴槽やベッド、プールなど、さまざまな空間でポーズを取っている。特に、上着の脱衣と下着があらわれるコンセプトまで遠慮なく消化し、果敢な魅力を表した。