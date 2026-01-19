『リブート』相関図を更新→“重要キャラ”追加「豪華」「分かりやすい」「驚きの展開です」
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の公式サイト・SNSに掲載されている相関図が更新された。
【写真】相関図を更新！”重要キャラ”が遂に追加…
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
初回放送では、主演・鈴木亮平が演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが冒頭で判明し、早速相関図にも追加された。
ファンからは「相関図、分かりやすい！」「相関図ありがたいです それにしても豪華…」「相関図をありがとうございます！ 初回から登場人物も含め驚きの展開です！！」「相関図ありがたいです キャラ多すぎて一度じゃ覚えきれませんね」などの声が寄せられている。
