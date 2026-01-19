子どもが18歳になり、無事に大学へ送り出した――。それだけで、親としての大仕事を終えたような気持ちになる方も多いでしょう。しかし、その安心感の裏で、子どもが思わぬトラブルに陥るリスクがあることをご存じでしょうか。今回は、18歳で「成人」となった子が直面した契約トラブルの罠と、教育費だけではない親が子どもに授けるべき財産について、CFPの伊藤寛子氏が解説します。

53歳シングルマザー、娘のために1円を削る日々

地方の小さな商社に勤務する佐藤美智子さん（53歳・仮名）の年収は約500万円。夫と離婚後、女手一つで娘の結衣さん（18歳）を育て上げ、今年、都内の私立大学へ送り出しました。

しかし、美智子さんの心は晴れません。入学金と前期授業料、さらに一人暮らしの準備費用で、長年貯めてきた貯金は一気に底を突き、現在の残高はわずか50万円ほどです。

「これから毎月の仕送りと、4年間の学費。そして、自分の老後資金も貯めなきゃいけないのに……」

正直、家計は限界に近い状態で、美智子さんの生活はまさに「極限」でした。娘に月5万円の仕送りを捻出するために、美容院は1,000円カットですら半年に1回。昼食は毎日自作の弁当、外食はほとんどしません。スーパーでは特売品や値下げ品を探し、1円でも安い商品を選ぶ日々。

それでも、「娘の未来」と「自分の最低限の老後」を守るため、歯を食いしばって切り詰めてきました。そんなある夜、まさかの連絡が入ったのです。

追い打ちをかけた「娘からの1通のLINE」

「お母さん、ごめんなさい。ちょっと相談したいことがあって……」

スマートフォンに届いた娘からのLINEを見た瞬間、美智子さんの胸はざわつきました。そして、次に届いたメッセージを見て、頭が真っ白になります。

「エステで脱毛の契約をしちゃったの。美容器具も一緒にすすめられて、分割にしたんだけど、今月のお金が足りなくて。助けてほしい」

慌てて電話をかけて事情を聞くと、結衣さんはこう説明しました。

「街で声をかけられて、無料体験のつもりでエステに行ったの。でも、“今日契約しないと60万円のコースが30万円にならない”って言われて。それに“今が一番きれいになれる時期”って……。それと、“20万円の美顔器もセットじゃないと効果が出ない”って言われて、断りきれなくて全部で50万円のローンを組むことになったの。分割だし何とかなるかなと思ったんだけど、どうしよう。支払えない」

無料カウンセリングに行き、「今なら学割」「今日決めればこの価格」そう言われ、18歳になったばかりの娘が、数十万円単位の契約に流れでサインをしてしまったそうです。

「こっちは1円を削るように節約しているのに……奨学金も借りているのに……」

怒りと落胆、そして将来への不安が、一気に押し寄せました。

18歳は「成人」、親の同意がなくても契約できるというリスク

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、18歳は法的に「成人」です。「まだ子ども」という感覚のままでは、もう守れない時代になっています。

親の同意がなくても、クレジット契約や高額サービスの契約を自分の判断で結ぶことができます。かつては、20歳未満が親の同意なく結んだ契約は「未成年者取消権」によって取り消すことができました。しかし現在は、18歳になると一度結んだ契約は原則として「自己責任」として扱われ、保護（未成年者取消権）はなくなります。

この状況を悪用し、社会経験が少ない新成人をターゲットに高額契約や借金を勧める悪質な業者も少なくないため、より一層の注意が必要です。

特にエステや美容医療、脱毛契約は、

・その場で判断を迫られる

・分割払いで金額感が麻痺しやすい

・専門用語が多く、内容が分かりにくい

という特徴があり、成人したばかりの若者が狙われやすい分野です。そして何より重要なのは、成人後は「知らなかった」「若かった」という理由が通用しないという現実です。一度結んだ契約は、重い責任として本人にのしかかります。

「奨学金も借りているのに、これ以上借金を背負ってどうするの……」

怒りよりも、将来への不安が美智子さんの胸を締めつけました。

救いとなったのは…？「いち早く行動すること」の重要性

なんとか契約を取り消せないか。そう思った美智子さんは、結衣さんから送られてきた契約書の画像を確認しました。すると幸いなことに、契約日からまだ3日目。クーリング・オフの対象期間でした。

エステ契約は「特定継続的役務提供等契約」に該当し、契約締結日を含めて8日以内に書面または電磁的記録で事業者に対して解除の意思を伝えることで、無条件で解約が可能です。エステのコースの契約に伴い購入させられた化粧品や美容器具も、クーリング・オフの対象に含まれます。

「もし、これが数週間後だったら」 「もし、内容をよく分からないまま放置していたら」―― そう思うと、美智子さんは背筋が寒くなりました。

美智子さんは、結衣さんとビデオ通話でじっくりと話し合いました。叱り飛ばしたい気持ちを抑え、自分がどれほど苦労して学費を捻出しているか、そして「契約」という行為がどれほど重い責任を伴うのかを伝えました。

結衣さんは泣きながら謝り、自らハガキを書いてクーリング・オフの通知を出しました。数日後、契約解除が認められ、家庭は辛うじて破綻を免れました。

もし個人での交渉が難しい場合や、相手業者が「開封したから無理だ」などと強弁してくるなど困った時には、近くの消費生活センター等に相談することで、専門の相談員から助言を受けることができます。消費者ホットライン「188」への電話や、相談専用フォーム等からも相談可能です。

「知らなかった」では守れない―親子で考えるお金との向き合い方

美智子さんは、娘にあまりお金の心配をかけたくないという気持ちや、自身ももともとお金のことが得意ではなかったのもあり、これまで結衣さんとお金の話をすることを避けてきました。ですが今回、娘を無防備なまま社会に送り出してしまっていたことに気がつきました。

その後、一人暮らしをする結衣さんのお金の使い方についても、二人で1ヵ月のお金の出入りや予算、クレジットカードなどの決済手段の使い方について確認しました。また、「手元にあるお金以上使わない」、「分割払いはしない」という約束もしました。

学校で金融教育が始まったとはいえ、知識だけで判断できるようになるわけではありません。リアルな社会で身を守るために必要なのは、実際の生活の中での経験や学びです。

親世代自身も、体系的にお金を学ぶ機会は少なく、「お金の話はしづらい」と感じてきた方が多いはずです。 それでも、日常の中で親がお金に向き合う姿を見せたり、話をしたりすることが、何よりの金融教育になります。

そして、小さいうちから自分でお金を扱う経験も大事です。子どものうちは、お金で失敗することがあっても、影響は大きくありません。大切なのは、“失敗させないこと”ではなく、徐々に経験を通して判断力を身につけていくことです。

親が子どものために教育費を用意することも大切ですが、「お金とどう向き合い、どう判断し、どう立て直すか」を伝え、自分を守るため、未来を生き抜いていくための「金融リテラシー」を身につけさせてあげることも、親が子どもに残せる大きな財産です。 経験と対話の積み重ねが、子どもと親、双方の未来を守ることにつながっていきます。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）