こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学2年の「ひな」です！

福岡にお住まいなら「ももち浜ストア」という番組をご存じですよね。地元で長く愛されているローカル番組です。私も物心ついた頃から見てきたので、テレビ局の仕事といえば「番組制作」を思い浮かべてしまいます。

そこで今回、テレビ業界のリアルな姿を知るべく「TNCテレビ西日本」さんの内部を直撃しました！

「ももち浜ストア」の生放送に対応する副調整室 「ももち浜ストア」の生放送に対応する副調整室

最初に「ももち浜ストア」の生放送現場を見学しました。ディレクターをはじめ数多くのスタッフが真剣な表情で、それぞれの役割を担いながら息を合わせて動いていました。番組はチームで作られていることを強く肌で感じられました。

中でも印象に残ったのは、生放送からCMに入った際に、出演者もスタッフ同士も番組の内容について感想を言い合い、笑い合っていたことです。現場の楽しい空気感が、番組の温かい雰囲気につながっているのだと思いました。

続いて「ももち浜ストア」のディレクターで制作部の島彩さん、人事部の林知穂さんに、TNCさんが手がける事業や番組制作、ご自身の経験について伺いました。

まず印象が大きく変わったのは、テレビ局の仕事は番組制作だけではないということです。ネット配信やイベント、IPコンテンツに「はじめてばこ」など、地元に根ざしたさまざま事業に取り組んでいました。

「はじめてばこ」は、福岡に生まれた赤ちゃんに向けたプレゼントボックス。これからたくさんの「はじめて」に出会う赤ちゃん、ママ、パパを応援するためのものです。実際に中身を見せていただき、その実用性とボリュームに驚きました。

「はじめてばこ」を紹介するTNCテレビ西日本人事部の林知穂さん 「はじめてばこ」を紹介するTNCテレビ西日本人事部の林知穂さん

私には、子育て支援とテレビ局の仕事が結びつける発想がなかったので、放送の枠を超えて地域の暮らしに寄り添おうとする姿勢に強く心を動かされました。林さんは「こうした活動は全て、地元福岡を盛り上げたい！という熱い思いから来るものです」と語ります。

もちろん番組制作へのこだわりもとても強いものでした。「さまざまな事業の中でも特にエンタメ、コンテンツ作りにこだわる思いが強いんです」と林さん。テレビ番組の無料配信動画サービス「TVer（ティーバー）」で、例えば「ゴリパラ見聞録」などTNCの番組が全国的に注目されるケースも多いそうです。

こだわりは「ももち浜ストア」の制作について聞いた際にも感じられました。流行しているものや注目されそうな話題にいち早く着目し、会議で検討を重ねた上で取材に向かう。普段何げなく見ていた番組の裏側に、多くの準備と工夫が積み重なっていると実感しました！

次に、ご自身の経歴について聞きました。制作部の島さんは以前、報道部で警察担当の記者をされていたそうです。制作と報道を切り離して考えていた私はびっくり！

「異動するたびに、少し転職するような感覚で、全然違う仕事をします。逆にそれが新鮮で、毎回新しいことにチャレンジできるので楽しく感じています」

多彩な経験を持つ人たちが集まるからこそ、現場では迅速で的確な判断ができ、その積み重ねが番組や事業の質を高めているのですね。

TNCテレビ西日本制作部の島彩さん（左端）と学生記者たち TNCテレビ西日本制作部の島彩さん（左端）と学生記者たち

就活を控えて「どの職業を選ぶべきか」「一つの道に決めなければ」と悩む学生も多いのではないでしょうか。取材を通して、TNCさんでは多くの人が異なる部署での経験を積み重ねていると知り、入社後に挑戦を重ねながら可能性を広げる働き方があると分かりました。

テレビ業界で働く人々の間にはある共通項もあるそうです！ それは「事件に敏感」。例えば、街中でパトカーを見かけたら行方を追ったり、有事の際にカメラを回したり…。報道経験がある人はもちろん、そうでない人も同じで「職業病」なんだとか。

他にもSNSの情報にアンテナを張るなど、テレビ局で働く人々の情報への意識の高さに驚きました。特に報道には「速さ」と「正確さ」の両立が欠かせないのですね。

TNCテレビ西日本アナウンサーの大谷真宏さん（左端）と学生記者たち TNCテレビ西日本アナウンサーの大谷真宏さん（左端）と学生記者たち

私は就職活動にあたり、将来を一つの道に絞り込まなければならないと思い、悩みを抱えていました。今回の取材で、社会には「挑戦しながら成長できる環境」があり、やりたいことは就職してからでもたくさん見つけられるということを知りました。

この記事を読んで、同じような悩みを抱える学生さんの選択肢が広がってくれたらうれしいです。

テレビ局の報道に対する責任感や番組制作へのこだわり、地域を盛り上げたいという思いは、画面越しでは見えにくい部分だからこそ、多くの人に知ってほしいと感じました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

