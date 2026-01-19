歌手の氷川きよし（48）が19日までに自身のインスタグラムを更新。「親友」という人気タレントとの食事会ショットを披露した。

「稽古後に久しぶりに親友のあやなが駆けつけてくれましたー！」と書き出すと、飲食店でグラスを手にした自身とコメディアン・加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜との2ショットなどをアップ。

「2週間毎日の稽古、たくさんの台詞が頭に入りやっとぴりぴりしたメンタルの余裕できてひさびさの外食 あやなー！忙しい中顔見せてくれてありがとう！優しい いつも茶さんへの愛情に感謝と感動です。あーたはホントに人格者。尊敬します」とつづった。

また「サポートメンバーのショータ、はっしーもいっぱい食べてくれたよー。モリモリ食べて可愛いー」とし、「今頑張ってる作品のフライヤーをお店に貼ってもらうキャンペーンは必ずやるやるKIINA.の儀式。どこでもPRは大事！ 最高に充実した1日にみんなに感謝」と記した。ハッシュタグでは「加藤綾菜」「橋口俊宏」「川手祥太」と添えた。

氷川の投稿に、加藤は「カトちゃんと舞台みにいくけぇ頑張れ〜」とエールを送り、フォロワーからは「あやなさん優しいですね お稽古頑張れますね」「この2人最強に可愛い」「稽古お疲れ様です 素敵な関係ですね」といった反響が寄せられている。