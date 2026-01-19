桜島で噴火 噴煙１４００ｍ

桜島の南岳山頂火口で19日午前5時5分に噴火があり、噴煙が火口から1400mの高さまで上がりました。中量の噴煙が東に流れました。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

１９日９時から２０日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１９日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼１９日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼１９日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ６ｋｍ

▼１９日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼２０日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、霧島市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、肝付町

宮崎県 ：宮崎市、都城市、日南市、串間市、三股町

