今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月19日（月）〜1月25日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月19日（月）〜1月25日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【射手座（いて座）】
今週は、趣味や勉強がはかどりそう。コツコツおこなうと、心のモヤモヤが取れて気分も上がるようです。天気の良い日は、自然が多い場所などに行って散歩すると、良いアイデアが湧いてくるでしょう。恋愛面は、友達感覚で接するほうがうまくいきそう。相手の好きなものを一緒にやってみるのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
大きな買い物をするような流れ。いろんなものを見て、比較しながら決めていくようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
