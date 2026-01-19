異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、人気タイトルの紙コミックスが本日1月19日発売！紙と電子で豪華フェアを開催中
ファンギルドは、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、「黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（2巻）」及び「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした（2巻）」の紙コミックスを1月19日に発売する。価格は各792円。
紙コミックスの発売にあわせて、カラーのイラストカードや限定ペーパーなどの「書店購入特典」も実施。さらに、紙コミックスの発売を記念して、リアル書店でも電子書店でも豪華フェアが開催される。
また、姉妹レーベル「novel スピラ」では、人気の紙コミックスの原作小説が同日発売する。本作の発売を記念し、有償特典としてアクリルコースターが用意されているほか、限定ペーパーなどの書店購入特典も実施される。
コミックス発売情報
「黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（2巻）」書籍版
1月19日 発売
価格：792円
漫画：音中さわき／原作：宮之みやこ
自分の中にこんな感情があるなんて――。
愛の無い政略結婚からはじまった郁と昴の関係。それでも少しずつ、2人の心は惹かれ合っていた。
そんな折、夜妖人も集う夜会が開かれる。昴の妻として役目を果たすため前を向く郁だったが、その陰では華蓮と英二が2人を陥れようと共謀していた――。
さらに夜会で出会った糸原家の当主までもが不穏な動きを見せはじめ――。
絡み合う陰謀のただ中で、昴は郁を守り抜くことができるのか。
「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした（2巻）」書籍版
1月19日 発売
価格：792円
漫画：黒川くさび／原作：やきいもほくほく
クラレンス殿下のそばから離れたくない――。
シャルル、そして伯爵夫人と再会してしまったカトリーナ。使用人として連れ戻そうとする2人に対してカトリーナは必死に抵抗する。そんな2人の悪行を許さないクラレンスが、凍てつく氷魔法の猛威をふるう……！
純粋無垢な身代わりの令嬢が、氷の王子と愛を育むラブファンタジー！
コミックス書店購入特典
対象作品を購入すると「書店限定イラストカード」や「書店限定特典ペーパー」がもらえる。
「黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（2巻）」購入特典
【特典一覧】
・紀伊國屋書店限定イラストカード（※一部店舗を除く）
https://store.kinokuniya.co.jp/event/1762308235/
・とらのあな限定イラストカード
https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012759472/
・まんが王限定イラストカード
https://www.mangaoh.co.jp/product/9784910617527
・有隣堂横浜駅西口コミック王国限定1P漫画ペーパー
・未来屋書店限定1P漫画ペーパー（※一部店舗を除く）
https://www.miraiyashoten.co.jp/comipre/1047/
※なくなり次第、配布終了となります。
「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした（2巻）」購入特典
【特典一覧】
・有隣堂横浜駅西口コミック王国限定1P漫画ペーパー
・喜久屋書店限定1P漫画ペーパー（※一部店舗を除く）
https://www.blg.co.jp/kikuya/
・まんが王限定イラストカード
https://www.mangaoh.co.jp/showcase/topic-2025122602
・とらのあな限定両面イラストカード(イラスト＋1P漫画)
https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/200012759473/
※なくなり次第、配布終了となります。
電子書店フェア情報
実施期間：1月19日～2月4日
実施書店：コミックシーモア他
※施策期間・内容は実施書店により異なります。
期間中、「通常版」は無料や割引、「単行本版」は試読増量のお得なフェアを開催している。
□電子書籍版「黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～」のページ
□電子書籍版「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」のページ
スピラ公式Xにて、「Wプレゼントキャンペーン」実施
開催期間：1月19日～2月6日
期間中、紙コミックス2巻の発売を記念して、「限定アクリルスタンド」と「最大5000円分QUOカードPay」が当たるキャンペーンが実施される。
【応募方法】
・スピラ公式Xアカウント「@FG_spira」をフォロー
・対象ツイートをリポスト
・エントリー完了
・さらに引用リポストに写真付きコミックGET報告でグッズ当選確率UP
原作小説「黒妖の花嫁～忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで～（1巻）」
1月19日 発売
価格：1,430円
著者：宮之みやこ／イラスト：氷堂れん／キャラクターデザイン：音中さわき
「お前を花嫁として迎えに来た」太古より人間と夜妖人の2種族が存在する大和場帝国――。
髪も瞳も白雪のように淡い郁は、その奇妙な容姿のせいで家族から夜妖人のようだと虐げられていた。金で男に売られるその日まで、使用人以下の扱いを受け逃げることすら叶わない……。
しかしある日、郁のとある秘密を知った名家の次期当主・昴が縁談を申し込んでくる。利害の一致から結ばれた婚姻だが、傷ついた過去を背負った2人は徐々に惹かれ合い――？
愛を知らない夫婦が心を溶かす、運命のラブストーリーが幕を開ける――！
原作小説 書店購入特典
対象作品を購入すると「書泉限定有償アクリルコースター」や「書泉限定特典ペーパー」がもらえる。
【特典一覧】
・書泉限定有償アクリルコースター＋限定ショートストーリー
https://www.shosen.co.jp/fair/38638/
・書店共通ショートストーリー
※なくなり次第、配布終了となります。
(C)Miyako Miyano/Ren Hidoh/Sawaki Otonaka/FUNGUILD
(C)Kusabi Kurokawa/Yakiimohokuhoku/FUNGUILD