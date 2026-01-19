小嶋陽菜プロデュースする【Her lip to BEAUTY】メイクしながらスキンケアできる美容液リップ「LIP TO LOVE SERUM」が登場！

heart relation（代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は2月21日、ブランド待望の美容液リップを発売します。

全国発売に先駆け、1月27日〜1月28日にコンセプトストア House of Hermeで開催するローンチイベントと、2月4日〜2月14日にルミネ新宿で開催するポップアップショップにて先行発売します。

■潤い、艶めき、ケア効果、すべてが叶う！

Her lip to BEAUTYよりブランド待望の美容液リップをローンチ。美容液成分を90%以上配合した、高密着のうるおい処方。「ローズアミドCPX*」が唇にハリとみずみずしさをプラスし、メイクしながらスキンケアできる美容液リップです。

*ナイアシンアミド、パルミトイルペンタペプチド−4、ダマスクバラ花エキス（保湿）

◆美容成分90%以上配合のエイジングケア**美容液

唇のケア効果にどこまでもこだわり、美容成分を90%以上で構成。さらにエイジングケア**の視点で7種の植物由来オイルを厳選し、乾燥や縦ジワやくすみなど多角的にアプローチします。

**年齢に応じたケア

◆唇に厚みを演出するWのアプローチ

ハリに着目したペプチド、ナイアシンアミド、ダマスクローズのエキスの3種を組み合わせた、唇にハリとみずみずしさを与える「ローズアミドCPX*」を配合。

さらに、2種のプランパー成分***を配合。塗布時のマッサージ効果によって血行を促進。心地よいプランパーの体感とともに、血色感とボリュームのある唇へと導きます****。

*ナイアシンアミド、パルミトイルペンタペプチド−4、ダマスクバラ花エキス（保湿）

***バニリルブチル、メントキシプロパンジオール

****メイク効果による

◆とろけてうるおいを閉じ込めるメルティエッセンス処方

唇に触れた瞬間、わずかな体温でやわらかくとろけ、一体化するように密着する「メルティエッセンス処方」を採用。美容液成分を閉じ込めるモイストフィルム成分*****が唇のうるおいをキープしながら、なめらかなテクスチャと美しい発色の持続を叶えます。

*****シア脂油 、（アクリレーツ／アクリル酸ステアリル／メタクリル酸ジメチコン）コポリマー

◆リップケアをサポートするこだわりのアプリケーター

なめらかなフォルムでぴったりと唇に沿う、金属製アプリケーターを採用。リップセラムを均一に塗布しながら、心地よい刺激でマッサージまで叶えます。

■＜COLOR VARIATION＞

ケアしながら濃密発色。日常に欠かせない4色をラインナップ。

00 SELF LOVE：

唇本来の美しさを引き立てるクリアピンク。デイリー使いはもちろん、おやすみ前のリップケアやリップマスクとしてもおすすめです。

01 RICH ROSE：

素肌を美しく見せる定番ローズ。どんなメイクにも合わせやすく、ひと塗りで血色感を叶えます。

02 LADY RED：

大人の魅力を引き出す粘膜レッド。シアーな発色で肌に透明感をもたらします。

03 HONEY VAIL：

多幸感あふれるソフトコーラル。柔らかなニュアンスカラーが唇をふっくら立体的に見せてくれます。

■MESSAGE from HARUNA KOJIMA

Her lip toというブランド名や、アイコンに登場するほど、私にとって“唇”は象徴的な存在です。印象を大きく左右するパーツだからこそ、リップメイクが決まると、自分に自信が持てますよね。

一方で、唇は皮膚が薄く、とてもデリケート。

乾燥で荒れたり、ハリがなくなるとしぼんで見えたり、年齢の変化を感じやすい部分だと実感しています。 だからこそ、リップセラムを使ったケアは、私にとって欠かせない習慣のひとつです。

「盛れる」と「エイジングケア」を同時に叶えたい--

そんな理想を追い求めて完成したのが「リップトゥラブセラム」です。

保湿だけでなく、ハリや透明感までサポートし、塗り心地も快適。

欲張りを詰め込んだ自信作をぜひお試しください。

◇＜ルミネ新宿にてポップアップショップを開催・先行発売が決定＞

ルミネ新宿 ルミネ2 Gallery2にて、初の単独ポップアップショップの開催が決定。

会場では「LIP TO LOVE SERUM」を先行発売するほか、人気のボディケアやヘアケア、フレグランスアイテムも購入できます。さらに、限定・先行発売アイテムや、会場内で一定金額以上の商品の購入者に進呈するノベルティも用意しています。

限定・先行発売のセットやノベルティの詳細情報は、Her lip to BEAUTY公式インスタグラムやHer lip to公式X等にて随時公開を予定しています。

【ポップアップショップ概要】

Her lip to BEAUTY ルミネ新宿 POP UP SHOP

期間：2026年2月4日〜2月14日

場所：ルミネ新宿 ルミネ2 2F Gallery2

営業時間：11:00-21:00

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目38−2

※営業時間は予告なく変更となる場合があります。詳しくは商業施設ホームページをご確認ください。

■商品概要

商品名：LIP TO LOVE SERUM

容量：12g

価格：3,300円

一般発売日：2026年2月21日

販売：公式オンラインストア・House of Herme・大阪 ルクア イーレ店・有楽町マルイ店・イセタン ミラー常設店舗・アミューズ ボーテ常設店舗・PLAZA取り扱い店

※公式オンラインストアの発売は19時を予定しています。

詳細URL：https://herlipto.jp/blogs/news/lip-to-love-serum

（エボル）