Uru、back numberが提供した映画『クスノキの番人』主題歌「傍らにて月夜」配信リリース！MV公開決定

Uruが、1月19日にニューシングル 「傍らにて月夜」 を配信リリース。1月19日20時より、MVのプレミア公開が決定した。

■約3年ぶりにUru本人がMVに出演

「傍らにて月夜」は、1月30日公開の映画 『クスノキの番人』 の主題歌として書き下ろされた楽曲。作詞・作曲を清水依与吏、編曲をback numberが手掛けた全面プロデュース作品であり、back numberが女性アーティストに楽曲提供・プロデュースを行うのは本作が初となる。

Uruはデビュー以前、YouTubeにてback numberのカバー動画を発表しており、その歌声がきっかけとなって現在のマネジメントへの所属、そしてメジャーデビューへと繋がった。今回の作品は、そうした原点とも言える出会いから約10年の時を経て実現した特別な一曲となっている。

1月19日20時に公開されるMVには、Uru本人が出演。UruがMVに出演するのは、2022年に公開した「そばにいるよ」以来約3年ぶりとなる。監督は、Uruの「プロローグ」「振り子」「フィラメント」などのMV作品を手がけてきた稲垣理美が担当した。

MVは、誰かに寄り添う想いや、言葉にならなかった感情の揺らぎを、余白を活かした影絵の繊細な映像表現で丁寧に描写し、楽曲の持つ温度や余韻を深く体感できる作品に仕上がっている。back numberから提供された本楽曲を大切に歌い上げるUruの存在感が、歌詞のメッセージと重なり合い、今作ならではの特別な印象を残す。

なお「傍らにて月夜」は、1月28日にはパッケージでのリリースも決定している。

さらに、2月18日にはニューアルバム 『tone』 のリリースも決定。前作『コントラスト』から約3年ぶりとなるアルバムで、「心得」（フジテレビ系月9ドラマ『風間公親－教場0－』主題歌）、「紙一重」（TVアニメ『地獄楽』エンディングテーマ）、「アンビバレント」（TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマ）、「Never ends」（TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌）、「手紙」（映画『雪風YUKIKAZE』主題歌）、「プラットフォーム」（TVアニメ『永久のユウグレ』オープニングテーマ）、そして「傍らにて月夜」といったドラマ・映画・アニメ・CMを彩ってきたシングル曲に加え、新録の楽曲が収録される予定。形態数は映像盤、カバー盤、通常盤の合計3形態となり、それぞれの詳細は後日発表される。

また、2026年7月の大阪公演を皮切りに、アルバムを携えたホールツアー 『Uru Tour 2026「tone」』 の開催も決定。アルバム『tone』、そしてツアーへと続くUruのあらたなフェーズに注目だ。

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「傍らにて月夜」

2026.01.28 ON SALE

SINGLE「傍らにて月夜」

2026.02.18

ALBUM『tone』

■映画情報

映画『クスノキの番人』

1月30日（金）全国公開

キャスト：高橋文哉／天海祐希

齋藤飛鳥 宮世琉弥／大沢たかお

原作：東野圭吾『クスノキの番人』（実業之日本社文庫刊）

監督：伊藤智彦

脚本：岸本卓

配給：アニプレックス

(C)東野圭吾／アニメ「クスノキの番人」製作委員会

