19日10時現在の日経平均株価は前週末比681.02円（-1.26％）安の5万3255.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は395、値下がりは1163、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は137.71円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が73円、ＴＤＫ <6762>が38.36円、豊田通商 <8015>が27.68円、信越化 <4063>が22.4円と続いている。



プラス寄与度トップはイオン <8267>で、日経平均を11.18円押し上げている。次いで味の素 <2802>が8.62円、セブン＆アイ <3382>が7.07円、ＫＤＤＩ <9433>が7.02円、ディスコ <6146>が5.55円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は食料で、以下、小売、水産・農林、電気・ガスと続く。値下がり上位にはゴム製品、輸送用機器、証券・商品が並んでいる。



※10時0分15秒時点



株探ニュース

