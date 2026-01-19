ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が18日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。初水着写真集発売を決意した理由を告白する場面があった。

今回は同番組の西澤アナの密着VTR第2弾が配信された。そしてオープニングでは、西澤アナのファースト水着写真集の発売が発表された。

西澤アナは「水着写真集をずっとお断りしてきたんですけど、今回集英社さんからオファーをいただいて自分の殻を破りたいと思って、新たな挑戦しようと思いました」と説明した。

千鳥・ノブは「社を選んでたんやな」とツッコミを入れると、西澤アナは「そんなことないです」と全否定。

「今まで水着のオファーをいただいた時もずっと断ってきた背景もあったんですけど、違う自分を見せていったらABEMAに貢献できるかなと思って決意しました」と水着写真集を決意した理由を明かした。

密着VTR内で集英社の担当者は今回オファーしたきっかけについて「売れると思ったからです。3年前かな？ヤンジャンで洋服で表紙を飾れるのは結構少ない。それなりに数字も担保できるのが大きい」とコメントした。