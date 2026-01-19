ＴＢＳ系日曜劇場「リブート」が１８日、スタートした。妻を殺されたケーキ店店主が、事件を捜査している刑事に顔を変えて妻殺しの犯人を捜す“エクストリームファミリーサスペンス”。ケーキ店店主・早瀬を演じた松山ケンイチが１８日、Ｘを更新。爆笑写真に主人公の鈴木亮平も思わずツッコミ投稿をいれた。

失踪していた妻を殺された早瀬は、大がかりな組織の罠にかかり、自身が妻殺しの犯人に仕立て上げられてしまう。もちろん犯人ではない早瀬は、最初は警察に全てを話すつもりだったが、妻殺しの捜査をしている刑事・儀堂（鈴木亮平）から呼び出され、妻殺しの犯人を一緒に捜そうと言われる。

だが、その儀堂が何者かに刺されて死亡。裏社会のマネーロンダリングの仕事をしていたという謎の女性・幸後（戸田恵梨香）が早瀬と接触し、早瀬を“リブート”し、儀堂の顔に変えさせる。儀堂となった早瀬は、改めて妻殺しの真犯人を捜し始める…。

松山はＸで「日本一のケーキ職人早瀬陸の松山ですリブート観た？」と切り出し「次週から早瀬陸は鈴木亮平さんに引き継がれます。鈴木亮平の演技は力強くけれども繊細で【間】で感情を表現する俳優で早瀬陸の感情を僕以上に表現してくれます。ゴリラ亮平は日本一【間】を操る術を持った俳優だと思っています。ゴリラの早瀬陸、楽しみですよね」などと投稿。

そして医師役の野呂佳代が早瀬の整形手術をしている写真をアップ。麻酔で眠っている早瀬の顔の横に、鈴木亮平の顔パネルを置いている爆笑手術で、これには鈴木もＸで「えーと、何から突っ込んでいいのか分かりませんが、とりあえず、誰がゴリラや！」と投稿した後、「そして なんだそのマスク！野呂で！そうやって手術してたの？それ乗っけて？お手軽だな！撮影中に遊ばないで」とツッコんでいた。

ネットでも「ウケます」「写真のような裏側を見せてもらうとほっこりします」「シリアスでハラハラな展開だったので、亮平さんのコメントを見て少しホッとしました」「面白すぎる、ドラマとの温度差が」などのコメントが上がっていた。