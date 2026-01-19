12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演したDeNA・相川亮二監督が、理想の野球について言及した。

同番組に出演した高木豊氏から「相川監督の理想の野球は攻撃型なの？守備なの？」と質問されると、相川監督は「攻撃だと思いますね」とキッパリ。「点数を取らなきゃいけないので、攻撃が僕は絶対必要だと思っています。プロ野球なので、皆さんが思う当たり前ものがあるじゃないですか。それは絶対条件なので、その中でチームとして掲げるのであれば、絶対攻撃力だと思います」と、その理由を説明した。

すかさず、同番組に出演した野村弘樹氏が「攻撃力を全面に出していきたい感じですか、それとも今年の投手力を考えた時に点をとっていかないといけないからそう思うのか、どっちですかね？」と質問すると、相川監督は「どこにいっても攻撃力だと思います。誰がみても良いローテがいて中継ぎがいれば、1点とって守っていこうとできると思うんですけど、そうではないので、横浜スタジアム自体もホームランが入る球場。神宮、東京ドーム、そういう球場が多い。攻撃は一番重要」と、攻撃力の重要性を説いた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』