「お気に入りすぎてめっちゃ着てる！」【しまむら】大人に似合う♡「配色カーデ」

ここ数年、「ニュアンス柄」のアイテムがジワジワと人気を高めている模様。【しまむら】にも、そんなトレンドを押さえたアイテムが揃っているもよう。今回注目したのは、コーデの主役にぴったりな「配色カーディガン」。ふわふわとした質感におしゃれな色合いが特徴で、まさに今のトレンドにぴったりです。しまむら好きママの@mguu__mさんも「これお気に入りすぎてめっちゃ着てる！」と太鼓判を押すほど。今回はそんなおすすめカーデの魅力と、大人が真似しやすい着こなしを紹介します。

ラフなパンツスタイルもたちまちオシャレに

【しまむら】「meg*キモウニュアンスVCD」\2,420（税込）

こっくりとしたブラウンに、優しいブルー配色がおしゃれなVネックカーディガン。起毛感のある素材が相まってコーデに奥行きをプラスしてくれます。ラフなスウェットパンツとのスタイリングも、一気にお出かけスタイルにアップデート。ゆとりのあるシルエットで、ボディラインや腰まわりをうまくカバーできそうなのも魅力です。

スカートで甘めに仕上げても◎

起毛素材のカーディガンは、スカートと合わせてあえて甘めに振るのもおすすめ。柄が派手すぎず色味も上品だから、大人世代も気軽に取り入れやすそうです。ストンとした黒スカートを合わせれば、気負わない大人のカジュアルコーデが完成。首元がVネックで詰まりすぎていないのも、抜け感を生みやすいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mguu__m様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M