飼い主さんと一緒に昼寝をしていた猫さん。目を覚まして猫さんに声をかけると、賢すぎるお返事が返ってきたそうです！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で16万再生を突破し、「うあーいいなー猫様とお昼寝っていう贅沢したい」「寝起きで甘々なの可愛い笑」「元気なお返事もとっても可愛い」といったコメントが寄せられました。

@papiko_0423 画質悪いな 一緒に仕事 ‍ #猫のいる暮らし #猫 #パピコ #猫好きさんと繋がりたい ♬ ピピピピッ(目覚まし時計、アラーム) - MATSU

2人で仲良くお昼寝

TikTokアカウント「パピコ 5歳」に投稿されたのは、昼寝から目を覚ました猫の「パピコ」ちゃんの様子。この日は、飼い主さんとパピコちゃんが一緒に昼寝をしていたそうですが、思いのほか寝すぎてしまったらしく、起きたら夕方になっていたそうです。

昼寝からお目覚め

いっぱい寝て元気満タン！

昼寝から目覚めても、まだ少し眠たそうなパピコちゃん。目がとろんとしているように見え、眠たそうな姿がとっても可愛らしいです。パピコちゃん、ちゃんと起きて偉いね！

まだ眠たそう

「まだ眠いにゃ～」

今、喋ったよね！？

そんなパピコちゃんに、飼い主さんは「パピちゃん、おはよう」と声をかけたそう。すると、パピコちゃんは「おはよ～」とお返事してくれたのだとか！何度聞いても「おはよ～」と言っているようにしか聞こえません。

「おはよ～」

お返事も挨拶も完璧にできる賢いパピコちゃん。そんな賢いパピコちゃんですが、甘えん坊な一面もあるようで、起きるとしきりに甘えたい素振りを見せてきたそうです。賢さも可愛さも兼ね備えているなんて、パピコちゃんは完璧すぎますね！

もう1回寝たいのかな？

甘えん坊モード発動中

飼い主さんと一緒にお仕事頑張るにゃ！

やらなければならない仕事が残っていたようで、起きて仕事を始める飼い主さん。パピコちゃんに「一緒にデスクに来てくれる？」と聞くと、飼い主さんの脚の上に座り、仕事を応援してくれていたといいます。

「お仕事頑張るにゃ！」

一緒にお昼寝して、一緒にお仕事を頑張る飼い主さんとパピコちゃん。とっても幸せそうな2人を見ていると、幸せをおすそ分けしてもらっているようで、なんだか自然と心が癒やされていました！

応援するけど甘えたい

「まだ終わらないにゃい？」

投稿を見た視聴者からは「パピちゃん、確実に「おはよ」って言ってるよね？」「挨拶するんだね猫って。カワイイ」「絶対「おはよ」ゆうてますやん！」「もうちょっと一緒に寝たそう笑」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「パピコ 5歳」では、パピコちゃんが初めて家にやってきた当時の様子から現在の様子まで投稿されており、愛らしい姿にホッコリしますよ。

