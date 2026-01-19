猫が大好きな赤ちゃんは、ある日、投稿主さんのお兄さんの家に遊びに行ったのだそう。赤ちゃんはお兄さん宅の子猫と一緒に遊ぼうと思い、猫じゃらしを片手に相手をしていたのだとか。動画は1.9万回以上も再生され、「じゃらすのが上手ですね」「みんにゃ可愛い」とのコメントが集まっています。

猫が大好きな赤ちゃん

YouTubeアカウント「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さまに登場した赤ちゃんは、大の猫好きなのだそう。赤ちゃんは、投稿主さんの家族に抱かれている飼い猫のねずこちゃんを、嬉しそうな表情で撫でています。

すると、それを見ていたもう一匹の飼い猫のくまごろうくんが、やきもちを焼いたのか、自分も構って欲しいと赤ちゃんの額に自分の額をこすりつけたのだとか。赤ちゃんは笑顔で自分からもスリスリと額をこすってあげます。

お兄さん宅の子猫と遊ぶ

投稿主さんのお兄さん宅に遊びに来た赤ちゃん。お兄さん宅には、生後一か月位の時に保護された、子猫のたぬ子ちゃんがいるとのことです。赤ちゃんは、さっそく猫じゃらしを持って一緒に遊ぼうとします。

赤ちゃんが猫じゃらしを振ると、たぬ子ちゃんは元気に飛びついていたとのこと。赤ちゃんも猫の扱いに慣れているのか、猫じゃらしの振り方がとても上手です。二人とも夢中で遊んでいます。

親友のような二人

たぬ子ちゃんは保護されてから、まるで親友のように赤ちゃんと一緒に遊んでいるのだとか。赤ちゃんは、今度はたぬ子ちゃんを捕まえようとしているよう。両手を開いて、向かってくるたぬ子ちゃんを受け止めようとしています。

たぬ子ちゃんは、赤ちゃんを華麗にスルーし、歩き去ったのだとか。残念そうな声を上げる赤ちゃんに対し、たぬ子ちゃんはなんだか得意げな表情をしていたのだそうです。

猫と遊ぶ赤ちゃんの姿は、YouTubeで1.9万回以上も再生され、「くまごろうさんのヤキモチの表現がスリスリって可愛い」「ネコってホントにヤキモチ焼くんですよね」「小さな猫使いさん、じゃらすのが上手ですね、たぬこも楽しそう」「スリスリのお返し、素敵。じゃらしも上手になりましたね」「くまごろうにスリスリする息子さんかわいい。相思相愛ですね」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】」さまには、保護猫たちと投稿主さんの子どもさんの日常の様子がたくさん投稿されています。子どもたちが成長していくにつれて少しずつ変わっていく関係性を見るのも楽しいかもしれませんね。

