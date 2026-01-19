佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の19日の天気をお伝えします。



福岡県ではPM2.5が多い予想です。循環器系の疾患のある方や気になる方はマスクをして、うがいを念入りにするなどの対策をしましょう。



「天気の予想」

昼すぎまではよく晴れるでしょう。ただ、天気は下り坂です。だんだん雲が増えてきて夕方以降はにわか雨の可能性があります。雲が増えてくると北風が強まり、体感温度が一気に下がりそうです。



「傘は必要なのかどうなのか？」

夕方から夜にかけて、にわか雨の可能性があります。朝は晴れていても雨具をお持ちください。あまり強まることはなく、折りたたみ傘で十分でしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は17℃くらいのところが多いでしょう。この時期としてはかなり気温が高く、日差しのある時間帯はぽかぽかと感じられそうです。しかし、この暖かさは19日までで、火曜日以降は寒気が流れ込んできます。



「寒気の予想」

火曜日には今シーズン最も強い寒気が南下してきて、九州をすっぽりと覆います。今度の寒気は長く居座るというのが特徴で、今週末まで各地で厳しい寒さが続くでしょう。日曜日の夜になるとようやく寒気の影響は落ち着きそうです。



「なのか間予報」

火曜日以降は寒気の影響で、すっきりしない天気が続く見込みです。土曜日には平地でも雪がちらつくことがあります。今のところ福岡県・佐賀県では大雪の恐れはありませんが、厳しい寒さが続きますので、体調管理や水道管の凍結などにご注意ください。