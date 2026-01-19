歌舞伎俳優の尾上松也（４０）が主人公・ライを演じるシネマ歌舞伎「朧の森に棲む鬼」（作・中島かずき、演出・いのうえひでのり）が２３日から公開される。松本幸四郎（５３）がライ役を演じる幸四郎版は、現在公開中。同じ役を演じながら違うテイストに仕上がっているのが面白い。松也は、自身のライは「鬼を支配してやると思いながら操られてしまう敗北の男」と語り「見比べていただきたい」と呼びかけた。（有野 博幸）

劇団☆新感線ならではの疾走感と歌舞伎の様式美が融合し、観客を熱狂させた舞台が映画館の大スクリーンで躍動する。「カメラアングルが豊富で表情もよく見えるので、より一層作品を楽しんでもらえるはず」。本水の立ち回りでは水しぶきが上がり、臨場感がストレートに伝わってくる。

幸四郎と日替わりのダブルキャストでライ役を演じた。同じ役だが「幸四郎さんのライが勝利なら、僕のライは敗北」というほど違いを感じたという。「幸四郎さんのライは生まれながらの鬼。鬼になるべくしてなった男で、鬼の王になる未来が見える。だから勝利。僕の場合は鬼を支配してやると思いつつも、操られて鬼に取り込まれてしまった男。だから敗北なんです」と印象の違いを語った。

尊敬する先輩で、頼れる兄貴分の幸四郎と一緒に稽古をする中で自分なりのライ像を追い求めた。「ものまねになったら面白くないので、幸四郎さんを意識し過ぎないように、引っ張られないように気を付けました。キャラクターの違いに関しては、やっていくうちに自然と導き出しました」。刀をなめるシーンが印象的だが「幸四郎さんが初演（２００７年）でやっていて格好良かったので、パクリました」と明かした。

落ち武者狩りをして金品を奪っていたライが、ウソと欲望にまみれて仲間を裏切りながら出世していく、成り上がり物語。「どんどん悪に染まっていく段階が分かると思います。説得力があるように化粧を変えていきました。やっていて本当に楽しかった」。膨大なせりふ量とジェットコースターのような展開。「作品の完成度は大満足で誇らしい。ただ、僕自身の演技はもっとやれることがあった。体力的にも大変なので、４０代前半でもう一度やりたい」と再演を願っている。

過去には１８年の「メタルマクベスｄｉｓｃ２」で新感線の世界観を体験。自身が演出を手掛けた歌舞伎「刀剣乱舞」（通称・とうかぶ）でも周囲から「新感線らしさを感じるね」と言われたという。「歌舞伎はもちろんですけど、新感線の舞台やミュージカルのように、自分が経験した作品の影響は演出する時に出ますよね。具体的にどこ、ということはないですけど、『新感線ぽいね』という部分はある」と感じている。

古典歌舞伎に定評がある女形の中村時蔵（３８）が、勇ましい検非違使（けびいし）庁のツナ長官役を感情むき出しに熱演。「時蔵さんのツナがいることで、作品が引き締まりました。ライにとっては最高のライバルでしたね」。さらに、歌舞伎界の名バイプレーヤー市川猿弥（５８）が盗賊の頭・マダレ役を好演しており「ユーモアがありながらシリアスな面もあって、さすがの存在感です」とたたえた。

昨年は２月に「朧の森―」の福岡・博多座公演に出演し、翌３月に歌舞伎座「通し狂言 仮名手本忠臣蔵」で桃井若狭之助役と寺岡平右衛門役を演じた。役柄の幅広さも松也の魅力だ。

「『朧の森』は達成感がめちゃくちゃあったので、『忠臣蔵』の稽古に入っても“朧ロス”がありました。激しくハードなライをやり遂げて、次の月に古典の品格を求められる役だったので、そのギャップも楽しかったです」

上映時間は約３時間２０分。「すごくテンポが良くて、内容が面白いので、長さは全く感じない。作品の良さは時間を超越するんだなと思います。幸四郎さんバージョン、松也バージョン、どちらも見てそれぞれの魅力を体験してください」と力を込めた。

◆シネマ歌舞伎 歌舞伎の舞台を高性能カメラで撮影し、映画館のスクリーンで上映する映像作品。俳優の息遣いや表情、衣装の細やかな模様まで見ることができる映像美とこだわりの音響が魅力だ。

◆シネマ歌舞伎「朧の森に棲む鬼」 劇団☆新感線と歌舞伎俳優がタッグを組んだ「歌舞伎ＮＥＸＴ」として２０２４年１１〜１２月に新橋演舞場で上演された舞台を映像化。シェークスピアの「リチャード三世」「マクベス」を題材に「酒呑童子」の伝説を盛り込み、ウソと欲望に満ちたダークヒーローのライを松本幸四郎、尾上松也がダブルキャストで演じた。共演に中村時蔵、坂東新悟、尾上右近、市川染五郎、坂東彌十郎ら。幸四郎版は公開中。松也版は２３日から公開。上映時間２０２分。

◆尾上 松也（おのえ・まつや）１９８５年１月３０日、東京都生まれ。４０歳。父は６代目尾上松助。９０年歌舞伎座「伽羅先代萩」で初舞台。若手俳優のリーダー格で「刀剣乱舞」シリーズでは主演と演出を担当。歌舞伎以外では２０１８年に劇団☆新感線の舞台「メタルマクベスｄｉｓｃ２」に主演。ミュージカル「エリザベート」に出演中。屋号は音羽屋。