現役看護師グラビアアイドル桃里れあが18日までに、自身のインスタグラムを更新。発売中の「バレンタイン宿題チェキ」の衣装ショットを投稿した。

「バニーの宿題チェキ欲しい？」「こんなバニーにどうされたい？」などとつづり、胸元をギリギリまで大胆に露出した白いバニーガール、黒のバニーガール、白と黒のメイド風、ピンク色のメイド風など、バレンタインコーデのコスチューム姿をアップ。「ふとももすき？」と問いかけ、ヒップから太もものボディーラインを強調するショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛い過ぎてヤバい」「スタイル良過ぎ」「スゴィッ」「プリプリPretty」「太もも好きです」「ホワイトセクシー」「たまらない」などのコメントが寄せられた。

桃里は埼玉県出身。東京・秋葉原のメイドカフェ勤務をへて、芸能界入り。現在は、看護師としての勤務を続けながら、雑誌や写真集などのグラビアアイドルとして活動。「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞を受賞するなどレースアンバサダー（レースクイーン）や格闘技のラウンドガール、ラジオMCなどでも活躍。趣味はゴルフ、麻雀、アニメ＆漫画鑑賞。身長164センチ。バストはHカップ、ウエスト58センチ。血液型AB。