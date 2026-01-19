グラビアアイドルの新田妃奈（26）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。

新田は「脇オフショット」とコメントし、ピンク色のランジェリー姿をアップした。

新田は両手を上げたポーズをとっており、美ワキを大胆に見せつけている。

別の投稿では同じランジェリーを着用し、「Hなメリハリボディ」のキャッチフレーズがついた表紙ショットも公開した。

この投稿にフォロワーからは「ヤバい 可愛い」「めっちゃ良い」「肌綺麗」とコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。昨年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。