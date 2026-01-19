『WESSION FESTIVAL2025』アフターパンフの表紙が解禁 2月には5日連続の関連番組＆出演映画を放送・配信へ
7人組グループ・WEST.によるWOWOWの音楽番組『WESSION』番組開始からWEST.初の主催野外フェス『WESSION FESTIVAL2025』まで、およそ半年間にわたる活動をおさめたアフターパンフレットの表紙が決定。
【動画】神コラボ…！話題を呼ぶ優里×アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
さらに、パンフレット内に掲載されるフェスのリハーサル風景などが特設サイトにて特別公開。アフターパンフレットには番組収録現場やフェスでのオフショットはもちろん、メンバーによる座談会などWEST.の魅力をより深く感じられる貴重なコンテンツが満載。WOWOW百貨店で受付中となっている。
なお、いよいよ1月25日にDAY2の放送・配信を迎える（DAY1はWOWOWオンデマンドでアーカイブ配信中）。さらに好評につき、今まで届けてきた番組、フェス密着特番、WEST.メンバー全員が主演を務めた映画『裏社員。−スパイやらせてもろてます−』を、2月25日より5日間連続で放送・配信することが決定した。
WEST.の結成日である2月5日には「2/5はWEST.結成日!!!!!!!」と題して『WOWOW×WEST. “WESSION”』全6回も一挙放送・配信する。
