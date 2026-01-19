スキー場「スキージャム勝山」（福井県勝山市）は４月、名称を「ＪＡＭ福井勝山マウンテンリゾート」に変更する。

豊かな自然環境を生かし、冬季だけではない、通年型の高原リゾート地としてリブランドを図り、インバウンド（訪日外国人客）の取り込みを狙うという。

スキージャムは１９９３年に開業。全１６コース、最長滑走距離５８００メートルと西日本有数の規模を誇り、昨季は約１７万６０００人が訪れた。

リブランドに先立ち、昨年８月にはスキーリフトを活用した「夏山リフト」、標高約１０００メートルに設置した「夏山テラス」を５日間限定で試験実施。延べ６４６３人が、遠く福井市までを望む絶景を楽しんだという。２０２６年度以降も、自然や地域の文化を生かしたアクティビティーを開発、提供していくとしている。

これに合わせて、ゲレンデ前にある会員制の「ホテルハーヴェストスキージャム勝山」は、一般客も宿泊可能な「ＪＡＭ福井勝山東急ホテル＆リゾーツ」に刷新される。多くのインバウンド受け入れ実績のある東急ホテルズチェーンに加盟し、幅広い客層の獲得を図りたい考えだ。