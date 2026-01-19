20日(火)から日本付近は次第に冬型の気圧配置が強まる見込みです。また、上空もかなり強い寒気が流れ込み、21日(水)ごろから日本海側の地域を中心に大雪のところがあるでしょう。

大雪の状態が長い期間続くおそれもあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。

20日(火)午前9時の予想天気図です。北海道の西の海上に低気圧がありますが、北東へと進み、西高東低、冬型の気圧配置になる見込みです。

21日(水)午前9時の予想天気図ですが、冬型の気圧配置が続くでしょう。

冬型の気圧配置は週末にかけて続く見込みです。そして、上空には強烈な寒気が流れ込みそうです。

上空およそ1500メートルでは、北陸で−9度以下の状態が週末にかけて続きそうで、−12度程度になる日もあるでしょう。地上で雪になる目安が−6度なので、寒さが厳しくなることに加え雪が降り続くことになりそうです。

北海道では、−15度以下と大寒波の状態と言えそうです。

20日の雪・雨と風の予想ですが、午前中から山陰より東の日本海側で雪が降る見込みです。

21日も、日本海側では一日を通して雪が降るでしょう。沿岸部を中心に風が強まるところもありそうです。

22日は、日本海で風が収束することで雪雲が発生するJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）の影響を受けそうです。近畿北部やその周辺で発達した雪雲が流れ込み、雪の降り方がかなり強まるおそれがあります。

大寒にあたる20日以降、北陸では冷え込みが厳しく雪が降り続くでしょう。

金沢や新潟の予想最高気温は、22日は1度です。

この冬は雪が降り積雪が増えるときはありましたが、冬型の気圧配置が1週間などの単位で続くことはありませんでした。しかし、今回は若干の強弱の違いはありながらも、大きく見れば数日にわたって続く見込みです。

北陸など日本海側では、持続する大雪に加え、強風や暴風にも注意・警戒が必要になりそうです。

地域によっては、今週は発達した雪雲が集中的に流れ込むおそれもあります。最新の気象の情報に注意をしてください。