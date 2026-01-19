ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が18日配信のABEMA「チャンスの時間」に出演。写真集発売に向けた家トレーニングの様子にスタジオから笑いが起こる場面があった。

今回は同番組の西澤由夏アナの密着VTR第2弾が配信された。そしてオープニングでは、西澤アナのファースト水着写真集の発売が発表された。

密着VTRでは写真集の発売に向けた家トレーニングの様子が流れた。ヒップアップのために四つん這い体勢から膝を90度にしたまま横に引き上げる（サイドヒップレイズ）のトレーニングを披露したが、速いスピードで膝をあまりにも高く上げたため、スタジオでは笑いが起こった。

ゲストの藤田ニコルは「どこにも効いてないです。股関節を痛めるだけです」と指摘。「上げすぎ！お尻を意識してちょっとずつゆっくり上げないと痛くなっちゃうよ」と説明した。

千鳥・ノブは「犬小便です。家トレで間違えてるのめっちゃおもろいな！」とツッコミを入れると、千鳥・大悟も「電信柱犬小便です。野良犬しか出せない角度です」と笑いながらコメントを残した。