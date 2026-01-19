夫は「たけし軍団」、美人キャスターの素顔 子どもがいないため夫婦で“ぬいぐるみ”愛する【徹子の部屋】
タレントの江口ともみが、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】夫はつまみ枝豆…変わらずの美しさ保つ江口ともみ
『TVタックル』などで活躍し、美人キャスターとして知られる江口。グラビアタレントとしてバラエティー番組に出演していた頃に「たけし軍団」のつまみ枝豆と知り合った。今では結婚30年目のおしどり夫婦で、2人の共通の趣味はぬいぐるみを愛する「ぬい活」だという。
もともと子どもがいないために、子ども代わりに江口が集めていたが、枝豆も感化され自らぬいぐるみの服などを作るようになった。そんな夫妻の夢は将来ぬいぐるみ愛好家の店「ぬいカフェ」を作ることだと話す。
