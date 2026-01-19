『徹子の部屋』に出演する江口ともみ（C）テレビ朝日

　タレントの江口ともみが、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金　後1：00）に出演する。

【写真】夫はつまみ枝豆…変わらずの美しさ保つ江口ともみ

　『TVタックル』などで活躍し、美人キャスターとして知られる江口。グラビアタレントとしてバラエティー番組に出演していた頃に「たけし軍団」のつまみ枝豆と知り合った。今では結婚30年目のおしどり夫婦で、2人の共通の趣味はぬいぐるみを愛する「ぬい活」だという。

　もともと子どもがいないために、子ども代わりに江口が集めていたが、枝豆も感化され自らぬいぐるみの服などを作るようになった。そんな夫妻の夢は将来ぬいぐるみ愛好家の店「ぬいカフェ」を作ることだと話す。