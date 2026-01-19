【「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」Switch版】 発売日：2025年1月16日 価格：6,490円 セール価格：3,050円

Amazonにて、Nintendo Switch版守る強さを知るRPG「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は53%オフの3,050円。

「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」は、2010年に発売された「テイルズ オブ グレイセス エフ」のリマスター版。当時の感動はそのままに、グラフィックスの向上や便利機能の追加などを行ない、ゲームをより快適に楽しめるようになっている。パッケージ版には、表裏2種類のデザインを楽しめるリバーシブル仕様の「リバーシブルジャケット」が付属する。

【「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」ローンチPV】【「テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター」ゲームプレイ紹介トレイラー】

(C)Tales of GracesTMf Remastered & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ