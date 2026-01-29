この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏が、自身のYouTubeチャンネル「火葬場職員は遺族さんのココを見ている！」と題した動画を公開。ご火葬の場で、職員がご遺族のどこに注目しているのか、そのプロならではの視点を明かした。

動画で下駄氏は、火葬場の職員がご遺族に対してまず確認するのは「喪主が誰か」という点だと語る。ご火葬の進行をスムーズに行う上で、中心となる人物を把握することが不可欠だからだという。しかし、必ずしも最初に前に出てくる方が喪主とは限らないため、職員は全体の雰囲気から慎重に判断していると述べた。

また、職員はご遺族の服装にも注目しているという。特に印象に残る事例として、靴を挙げた。長年履いていなかった革靴などを急いで履いてきた場合、「靴底が劣化して床に黒い足跡と蝋が点々と続く」ことがあると明かす。そのような状況から、故人が急にお亡くなりになったのかもしれないと推察することがあるそうだ。さらに、サイズの合わない喪服についても言及。「無理に着るサイズのおかしい喪服の方が目立つ」と指摘し、サイズの合わない喪服を無理に着るくらいなら、黒っぽいスーツの方がかえって自然だと自身の見解を示した。

こうした観察は、決してご遺族を詮索したり評価したりするためではないと下駄氏は強調する。ご遺族の悲しみの度合いや場の緊張感を汲み取り、それぞれのご家族に合わせた対応をするための、プロとしての情報収集の一環なのだという。ご遺族の様子からお骨上げの方法を変えることもあると語り、職員たちが故人との最後のお別れを滞りなく執り行うために、細やかな配慮をしている実情を明かした。

