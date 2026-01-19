【紅白歌合戦】初出場で印象に残った出演者ランキング！ 2位「HANA」、1位は？
All About ニュース編集部は2026年1月1〜5日、全国の10〜70代の男女300人を対象に『第76回NHK紅白歌合戦』に関するアンケート調査を実施しました。
今回の『NHK紅白歌合戦』にも、さまざまなアーティストが初出場を果たしています。そこで、この記事では初出場のアーティストを対象にランキングを作成。それでは、「初出場で印象に残った出演者」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位はHANAでした。HANAは、オーディション「No No Girls（通称：ノノガ）」から誕生した2025年1月にプレデビューしたガールズグループです。今回の『紅白歌合戦』には、プロデュースを手掛けるちゃんみなさんと共に初出場を果たしました。
注目を集めたステージでは、オリコンの「年間合算シングルランキング」で1位を獲得したメジャーデビュー曲『ROSE』を披露。メンバーは真っ赤な衣装に身を包み、迫力のあるパフォーマンスを見せています。また、米津玄師さんとのコラボステージを見せるなど大活躍しました。
回答者からは、「パフォーマンスがやっぱりかっこよかった。ダンスが本格的でうまい」（40代女性／神奈川県）、「デビューしたばかりとは思えないクオリティーの高いパフォーマンスが紅白でも発揮されていた」（20代女性／埼玉県）、「デビューしてからまもないが実力がとにかくすごい」（30代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位はちゃんみなさんでした。ちゃんみなさんは初出場ながら、露出の多いド派手な衣装で登場。「SPメドレー」を披露して、『NG』では男性ダンサーたちに抱えられながらパフォーマンスを行い大きな話題を生み出しました。
過激なステージを見せた後は、『SAD SONG』でHANAのメンバーと一緒にパフォーマンスを披露。メンバーそれぞれと見つめ合いながら歌唱する感動的なコラボとなりました。記念すべき『紅白歌合戦』のステージで、珍しい師弟コラボを実現させ高い評価を得ています。
回答者からは、「師弟コンビでのパフォーマンスがよかった」（20代女性／千葉県）、「衣装とパフォーマンスがすごく過激で見入ってしまった」（40代男性／東京都）、「初出場とは思えないほど堂々としたパフォーマンスで、強さと繊細さが同居する表現力に圧倒されました」（40代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
