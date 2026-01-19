今日19日の関東は、沿岸部ほど雲が多めですが、この時期としては気温の高い状態が続きます。明日20日(大寒)からは気温が平年並みか低くなり、グッと寒くなるでしょう。

気温高め 夜も強い冷え込みナシ

今日19日(月)の関東地方は、沿岸ほど雲が広がりやすいでしょう。ただ、天気の大きな崩れはなさそうです。



最高気温は11℃から13℃くらいでしょう。前日とほぼ変わらず、2月下旬から3月中旬並みの所がほとんどです。雲が多めでも、厳しい寒さはないでしょう。夕方以降も、気温の下がり方は緩やかで、夜も強い冷え込みはなさそうです。

週間 昼間も10℃に届かず 朝晩は水道が凍結するほど冷える所も

向こう一週間、平地はおおむね晴れるでしょう。北部の山沿いでは所々で雪で、降り方が強まることもありそうです。



明日20日(火)は、二十四節気の「大寒」で、一年で最も寒さが厳しくなるころです。暦通り、気温が低くなるでしょう。

特に、21日(水)から23日(金)にかけて、朝晩の気温がグッと下がり、内陸を中心にマイナス4℃以下と、水道が凍結するほど冷える所もあるでしょう。あらかじめ、水道管から水を抜いておくなど、対策をしておくと良さそうです。日中も、6℃から8℃くらいに留まり、日なたでも空気が冷たく感じられるでしょう。寒さが厳しくなるうえに、空気の乾燥が続き、風邪やインフルエンザなどのウイルスに感染しやすい状況になりそうです。手洗いやうがいをこまめにするなど、体調管理を心掛けてください。