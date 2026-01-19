１９日の東京株式市場は売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５４６円安の５万３３９０円と続落。



前週末の米国株市場はＮＹダウが反落し、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数の方もわずかに安く引けている。外国為替市場で足もと１ドル＝１５７円台の推移と円高方向に振れていることもあって日経平均も利食い圧力が継続し、売りに押される展開に。衆院解散・総選挙による株高アノマリーは追い風ながら、目先はポジション調整の売り圧力が意識されやすく、先物主導で寄り付きに思いのほか下げ幅が広がった。今週は日銀の金融政策決定会合を控え、長期金利の動向やそれに付随する外国為替市場の値動きなどに改めて関心が向きやすい。一方、高市トレードをベースとした個別株物色は引き続き活発となる可能性がある。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

