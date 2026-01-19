ドル円理論価格 1ドル＝157.66円（前日比-0.28円）
ドル円理論価格 1ドル＝157.66円（前日比-0.28円）
割高ゾーン：158.18より上
現値：157.80
割安ゾーン：157.13より下
過去5営業日の理論価格
2026/01/16 157.94
2026/01/15 158.50
2026/01/14 157.67
2026/01/13 156.69
2026/01/12 156.49
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
